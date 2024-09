Blanqueo: se incrementan los depósitos en dólares, pero las expectativas aún no se cumplen

En las últimas semanas, se aceleró la adhesión al blanqueo de capitales. Así se reflejó en el crecimiento de los depósitos en dólares en el sistema financiero: subieron u$s3.337 millones desde el 14 de agosto. La expectativa era que la regularización de activos, más allá de no tener casi impacto en las reservas netas, sí ayudara a mejorar el nivel de tenencias internacionales brutas del Banco Central. Sin embargo, hasta aquí, eso no ocurrió.

Los depósitos en dólares superaron esta semana los u$s 22.000 millones, el máximo nivel desde 2019. El motor detrás del crecimiento es la fuerte adhesión al blanqueo que se registró, sobre todo, durante los últimos días. En particular, impactan las declaraciones de dinero en efectivo que había permanecido por fuera del radar de la AFIP hasta ahora.

A pocos días del cierre del primer tramo del Blanqueo (30/09), distintos funcionarios salieron a agitar la adhesión a través de redes sociales, entre ellos el ministro Caputo. Lo cierto es que en los últimos días efectivamente los ingresos al blanqueo se incrementaron.

Banco Nación informó que ya está abriendo un promedio de 1.000 cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos) por día y estima que podría superar las 10.000 aperturas que había previsto en un principio.

De todas maneras, el incremento de los depósitos en dólares en u$s 3.337 millones aún no tiene un correlato en la ansiada mejora de las reservas brutas. Para el Gobierno resulta un tema clave: con reservas netas negativas en más de u$s 5.000 millones, busca conseguir un puente que le dé mayor margen de maniobra a través de un aumento de las tenencias internacionales brutas para sostener su esquema cambiario.