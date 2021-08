Cadenas nacionales rediseñan estrategias para darle pelea a Billetera Santa Fe

Billetera Santa Fe representa actualmente casi la mitad de la facturación de los supermercados locales. El crecimiento exponencial que tuvo en los últimos meses, merced al beneficio del reintegro del 30% a los consumidores, les dio aire a comerciantes locales, que ahora pueden pelear en mejor posición contra las grandes cadenas nacionales. Pero estas últimas comenzaron a recalibrar sus estrategias para recuperar parte del terreno perdido.

En el caso del Coto, lanzó una campaña exclusiva para Rosario y Santa Fe en la que ofrece descuentos del 30% a clientes de su comunidad. Lo único que hay que hacer es tramitar su tarjeta gratuita y abonar con cualquier medio de pago. El descuento se hace en línea de caja y no es combinable con otros.

La ventaja que ofrece respecto a Billetera Santa Fe es que no tiene tope de devolución (en la app provincial el reintegro mensual no puede superar los $5.000), aunque la promo tiene letra chica: sólo funciona los días lunes, martes y miércoles y no aplica a todos los rubros.

Buena parte de los productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de limpieza, están incluidos. Sin embargo hay que prestar atención porque carnes, lácteos y aceites de primeras marcas no forman parte de la movida. Además, tampoco entran en el beneficio aquellos ítems que forman parte del programa nacional Precios Cuidados, o que disponen de otras rebajas propias de la cadena.

Por su parte, si bien Carrefour no lanzó promociones especiales para la región, sí respondió profundizando su política nacional de descuentos, ofreciendo entre 50% y 80% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en gran variedad de marcas de primera línea como Knorr, Hellmann's, Dove, Sedal, Giacomo, Celusal, La Serenísima, Arcor, Ser, Cinzano, Coca Cola, Stella Artois, Vívere, Oreo, Maggi, entre otras. A esto le sumó los “preciazos”, que constan de fuertes descuentos en productos seleccionados de marca propia.

En su momento la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe buscó sumar a Coto y a Carrefour al programa Billetera Santa Fe, sin embargo ambos pidieron una serie de ventajas frente al resto de los comercios que no fueron aceptadas. En cambio sí accedieron a sumarse las cadenas locales más grandes como La Reina, La Gallega y Micropack, además de autoservicios y almacenes. Todos se vieron beneficiados con un incremento en la facturación.

De acuerdo al Indec, las ventas de supermercados a nivel nacional crecieron 1% interanual en junio, mientras que subieron 1,3% en comparación con mayo. Se evidencia que comienza a revertirse el larguísimo ciclo de caída del consumo, que en Santa Fe tuvo la particularidad de haber contado con Billetera Santa Fe como uno de sus grandes impulsores. Parece que las grandes cadenas tomaron nota de eso y con diferentes estrategias comerciales, buscan la manera de no quedarse fuera.