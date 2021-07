Cierre de mercado sin cambio por el Día de la Independencia de EEUU

Finalizó una jornada tranquila para el mercado por el feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos en la que se mantuvieron los mismos números del cierre de la semana anterior. Hay pronostico de lluvias para el suelo estadounidense en los próximos cinco días que podrían impactar en la condición de soja y maíz, mientras comienzan las etapas claves de desarrollo.

Informaba la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR): "Los compradores se mostraron más reacios a ofrecer condiciones de compra y las cotizaciones se mantuvieron entre estables y bajistas en líneas generales en relación con la rueda del viernes". Los precios del viernes terminaron el día con la soja en US $533, el maíz quedó en US $274 y el trigo cerró en US $237, luego de una semana con grandes saltos por el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Se prevé que el mercado tendrá mucha volatilidad durante el próximo mes, sobre todo por el comportamiento climático en Estados Unidos.

En el mercado local hubo poco movimiento, mientras avanza la cosecha de maíz tardío y la siembra de trigo. En la jornada de hoy la soja disponible se negoció a US$325/tt. El maíz con descarga operó a U$S190/tt. El trigo disponible se ofreció a US$200/tt con descarga.

Por otro lado, el IMEA prevé un aumento de área sembrada en la región de Mato Grosso, estado de Brasil, para la campaña 2021/22. Además, los futuros de aceite de palma de Malasia suben ante mejores perspectivas de demanda.