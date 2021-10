¿Cómo mantener la productividad en el trabajo sin fechas de entrega?

Hay escenarios en que los trabajadores no tendrán fechas límite que los motiven a ser productivos. Algunos trabajos no requieren deadlines, al igual que ciertas tareas secundarias.

Trabajar sin una fecha límite específica es la realidad a la que se enfrentan muchas personas en los negocios. También se aplica a las personas que intentan crear una nueva empresa o lograr un sueño en su tiempo libre, sin fuerzas externas que las impulsen más lejos. Por eso el sitio web Entrepreneur, compartió algunos consejos:

Establece tus propias fechas límite

Si trabajas mejor con fechas límite, establece algunas por tu cuenta. No tienes que esperar a que tu jefe te diga cuándo terminar un proyecto para fijar algunos parámetros. Establecer una fecha de vencimiento en tu calendario online para ti mismo es una forma fácil de impulsar tu productividad.

Cuando se trata de crear tus propios plazos, hay que ser realista. Hay que tomarse el tiempo suficiente para completar una tarea sin estresarte mucho. En el otro extremo del espectro, los plazos demasiado lejanos pueden hacer que te vuelvas complaciente. Establece fechas límite en tu calendario en línea que te obliguen a ser productivo.

Analiza tus proyectos

La mayoría de los proyectos que no vienen con una fecha establecida son grandes o complicados por naturaleza. Es posible que el proyecto no tenga una fecha límite porque llevará un tiempo terminarlo, o debido a su tamaño y complejidad, no se consideran de alta prioridad. Si es tu caso, empieza por dividirlo en partes más manejables.

Cuando una gran tarea se divide de esta manera, es mucho más fácil esforzarse para hacer las cosas. En lugar de perseguir una meta que está más allá de tu vista, puedes alcanzar metas más cortas y celebrar varias pequeñas victorias. Eso no solo es mucho más motivador, sino que, francamente, también es más fácil de lograr.

Desarrolla hábitos de productividad

El desarrollo de hábitos de productividad te ayudará a superar los días de trabajo. Si puedes incorporar una mentalidad productiva a tu vida diaria, podrás hacer las cosas independientemente de la fecha límite.

Por supuesto, si tienes un proyecto en puerta, es posible que tengas la costumbre para llevarlo a cabo. Usa ese proyecto como una oportunidad para comenzar a arraigar los hábitos que deseas mantener a largo plazo. Incluso trabajar en tus tareas diarias puede ayudarte a desarrollar los hábitos de productividad que deseas ver en ti mismo.

Trabaja en ráfagas

Una de las mejores formas de hacer un proyecto en algunas circunstancias es trabajar en ráfagas. Reserva una hora de tu tiempo cada día para trabajar en este proyecto. Durante ese tiempo, concentra toda tu atención en la tarea en cuestión. Este bombardeo de productividad te garantizará que siempre estés avanzando, incluso si es solo un poco cada día.

Encontrar un 'por qué'

Quizás esto sea lo más importante que debes recordar. Aferrarte al ¿por qué? te motivará a ser productivo sin importar qué pase. Además, generará la sensación de urgencia que normalmente te daría tener una fecha límite.

Tu 'por qué' puede ser algo tan grande como un ascenso laboral o construir el trabajo de tus sueños desde cero; o algo pequeño, como prometerte un helado si puedes terminar una tarea sin una fecha límite además de tu carga de trabajo habitual. Encuentra lo que te motiva y usa tu calendario online para aferrarte a ello.