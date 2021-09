¿Cómo prepararse para une entrevista laboral de forma online?

Una entrevista de trabajo online no tiene nada de especial o singular. Sin embargo, el hecho de que la comunicación se realice a través de una cámara web y un micrófono revela una serie de cuestiones que debes tener muy presentes para que la experiencia sea lo mejor posible. Y, también, para dar una primera impresión correcta, que no deje lugar a dudas de que eres el candidato perfecto.

Prepárate siguiendo estos consejos para dar lo mejor de ti en la entrevista online

Configura a la perfección tus herramientas. No sólo necesitas una conexión fiable a Internet (es indispensable, como es evidente), sino que debes probar bien tu equipo. Una webcam con buena resolución y un micrófono que transmita buena calidad de sonido te ayudarán a causar buena impresión. No hace falta que gastes mucho dinero, existen alternativas de gama media más que suficientes para estos menesteres.

Haz una prueba de imagen y sonido antes de comenzar la entrevista. Asegúrate de que la imagen se ve correctamente, ajusta la iluminación de la sala, prueba el micro y grábate para luego escucharte. Aunque la imagen es importante, el sonido lo es más, ya que la entrevista es una conversación. Por otro lado, es ideal que te familiarices con la aplicación de videoconferencia que vayas a utilizar.

Elige el lugar correcto para realizar la entrevista. Esta elección es decisiva por muchas razones. En primer lugar, debe ser un lugar con una buena iluminación; en segundo lugar, ha de ser tranquilo. Cuanto menos ruido, mejor, y si no hay interrupciones, ¡mejor aún! Durante la entrevista debes mantener toda la atención en tu interlocutor, así que evita las distracciones. Como fondo, trata de que no aparezca nada que distraiga la atención del entrevistador (¡y sé ordenado!).

Da una buena primera impresión. Si bien en la mayor parte de los casos no será necesario que vistas de traje y corbata para la entrevista, sí que debes proporcionar una imagen acorde a la empresa a la que aplicas, y al puesto en concreto. Cuidar tu imagen en la entrevista virtual es igual de importante que si se tratase de una entrevista presencial. Aquí tienes consejos para saber cómo vestirte para una entrevista.

Cuida tu comunicación verbal y no verbal. Aquí no hay diferencias con una entrevista presencial, ya que la manera en que te comuniques será analizada con detalle. Quizás en este punto podemos destacar que debes tener mucho más cuidado con tu lenguaje corporal. En una entrevista online, la vista se te puede ir a otra ventana del navegador, o tu cuerpo te puede jugar una mala pasada porque, en el fondo, estás en un entorno cómodo y familiar. Trata de mantener el contacto visual con tu interlocutor (mirando a cámara) y que tus gestos no te delaten. ¡Ah! Prohibido terminantemente mirar el móvil.

¡No llegues tarde! Llegar tarde a una entrevista presencial es casi siempre sinónimo de desastre, pero hacerlo cuando se trata de una reunión online es peor. No existe justificación que valga para el hecho de que se te haya pasado la hora y que no hagas acto de presencia cuando toca. Es más, procura estar preparado antes de la hora para repasar tus notas y comprobar que todo esté listo.

Cierra bien la entrevista. Terminado el proceso, es el momento de despedirse y hay que hacerlo bien. En primer lugar, agradece al equipo la oportunidad de haber realizado la entrevista; si hay que hacer algún tipo de propuesta, acuerda fechas o acciones; no alargues demasiado la despedida, se conciso y, sobre todo, mantén la mejor actitud positiva.