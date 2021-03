Crearon app para mejorar la atención de restaurantes y ahora piensan en grande

Son amigos y crearon una app para iOS y Android apuntada al circuito gastronómico. Se trata de ReserBar, que surgió de la mano de Ewan Begué, estudiante de Ingeniería, Gaston Palumbo, estudiante de Administración de Empresas y Nicolás Lopez, de la carrera de Informática, con el objetivo de simplificar las reservas en bares y restaurantes. Este fue, sin embargo, el puntapié de un proyecto que supo reinventarse en pandemia y que ahora buscan expandir.

"Empezamos enfocados a la parte de reservas en bares con la meta de ayudarlos a eficientizar su atención al público", contó a Ecos365 Begué, quien indicó que comenzaron a hacer las gestiones para sumar negocios a la app entre finales del 2019 y principios del 2020. Pero la irrupción de la pandemia los obligó a hacer un alto en el esquema de crecimiento en pos de evaluar el panorama de la aplicación.

"Escuchamos a los gastronómicos, los cuales no contaban los problemas derivados de la imposibilidad de estar abiertos y las altas comisiones de las empresas de envío, así que anexamos a Reserbar la posibilidad de hacer pedidos y retirarlos a través del take away y, para aquellos que contaban con cadetería propia, el servicio de delivery", señaló Begué.

Ya en ese entonces, contaban con la carta de los comercios cargada a la plataforma, una opción muy útil para cuando se decretó la apertura de los locales al evitar que el menú circulase de mano en mano, reduciendo las probabilidades de contagio. Esto sumado a una planilla digital para que las personas cargaran sus datos directamente desde el celular y sin dejarlos expuestos en una hoja de papel.

"Nos metimos en el ciclo completo de la gastronomía y englobamos en la app todo lo que una persona puede hacer con un bar, eso nos permitió entender bien a este rubro y sus necesidades. Hubo que hacer muchos cambios estructurales y el lanzamiento oficial se terminó realizando en septiembre del año pasado y ya tenemos más de 50 negocios operativos y en febrero registramos más de 1200 reservas", afirmó el emprendedor.

Ewan Begué y Gastón Palumbo.

La lista está compuesta por marcas de trayectoria en la ciudad como: La Vendetta, El Gran Chopp, Fellini y Vip, a la cual también se suman espacios como 105, Ícaro y Anker en Pichincha, Cuervo Blanco en Puerto Norte, Hoxton y Olfaf en Av. Pellegrini. Un diferencial con respecto a otras aplicaciones es que no cobran comisiones por cada operación realizada a través de ella, sino un cánon mensual fijo, el cual conviene a bolsillo de los comerciantes, según precisó Begué

Crecer en nuevas zonas

Entre los planes de expansión para esta nueva etapa está el desembarco de Rerserbar en Funes, a pocos km de Rosario y también en la Ciudad de Buenos Aires. En esta última planean estar operativos el próximo mes y ya se encuentran cerrando acuerdos con los bares que integrarán la nómina de la app. En lo que respecta a la primera, recién arrancaron las conversaciones con los primeros negocios, pero las expectativas del grupo de emprendedores es lanzarse lo antes posible con el servicio.

"No solo simplificamos sus operaciones, sino que, por el lado del consumidor, vamos ofreciendo diferentes cupones para usar en determinado lugar y hacemos campañas de descuentos cada un cierto tiempo. Siempre decimos que tenemos tres ejes principales a trabajar con los locales: organizar el funcionamiento, bajar los costos y aumentar las ventas", destacó el estudiante de ingeniería.

En este sentido, agregó que tienen planeado asociarse con una empresa de Buenos Aires para empezar a ofrecer un servicio de delivery propio. Si bien el proyecto todavía se encuentra en su fase inicial, la idea de ellos es aportar la logística, mientras que su partner pondrá a disposición los cadetes, los cuales se movilizarán a partir de bicicletas y motos, al igual que la competencia.

El foco, por supuesto, es salir a pelear con precios más bajos y mantener un abono mensual estipulado: "tenemos en mente hacer paquetes con determinada cantidad de envíos. El bar solicita, por ejemplo, un paquete de veinte envíos y paga por los veinte, son posibilidades que estamos evaluando".

Convenio con la UNR

Los próximos pasos también comprenden un convenio con la Universidad Nacional de Rosario para que la app gestione las reservas de viandas de todos los comedores facultativos que están bajo su órbita. Los emprendedores se reunieron con su rector, Franco Bartolacci, a ultimar detalles, pero Begué señaló que apuntan a ofrecer el servicio antes de junio: "los estudiantes van a tener disponible todos los menúes semanales y van a poder ordenar desde la plataforma. Es nuestra manera de devolverle a la universidad todo lo que hizo por nosotros".