Creó "GPS" para que vender en Mercado Libre sea más fácil y busca sumar mujeres al sector IT

Pamela Scheurer es CEO y Cofundadora de Nubimetrics, una plataforma que ofrece soluciones en e-commerce para agilizar las ventas de los emprendedores y empresas que venden a través de Mercado Libre.

Habiendo estudiado la carrera de Ingeniería en Computación y con más de 10 años de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, la emprendedora se presentará este 22 de septiembre en el Salón Metropolitano de Rosario en el marco de Experiencia Endeavor para hablar del ecosistema emprendedor y empoderamiento de las mujeres en tecnología.

En diálogo con Ecos365, la ingeniera nacida en Jujuy relató cómo fue abrirse paso cómo mujer en un terreno con fuerte presencia masculina para pasar a dirigir una de las empresas más importantes del e-commerce en Argentina. Y es que Nubimetrics tiene presencia en 16 países, más una red de 8 mil clientes y un equipo con más de 150 personas que trabajan en distintas ciudades del país.

"Nunimetrics es un software, una plataforma de información de e-commerce donde usamos Big data e Inteligencia Artificial para analizar todo lo que pasa en Mercado Libre entre más de 600 millones de publicaciones, más de 40 millones de compradores y más de 10 millones de vendedores", destacó Scheurer.

Básicamente Nubimetrics es capaz de analizar todo este gran volumen de información con el objetivo de ofrecer a los vendedores de Mercado Libre información sobre su negocio, sus competidores y el mercado de sus productos. De esta forma, la herramienta les permite ser más eficientes y aprender a incrementar ventas aprovechando las tendencias de consumo del momento.

En Argentina, carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemática) las mujeres representan solo un 33%. Centro de Entrepreneurship del IAE Business School.



"Para alguien que vende en internet lo más difícil es saber qué vender. En comercio digital la estacionalidad, es decir, cuándo un producto se vende más, no es la misma que en los negocios físicos. Por ejemplo, no hay más venta de juguetes si se acerca el Día de las Infancias, como si pasa en los locales físicos, entonces nuestra plataforma te permite saber cuándo es el mejor momento. Analizamos la demanda, lo que la gente busca y nadie está vendiendo para que puedan aprovechar", señaló la especialista IT.

Más mujeres en tecnología

En un ámbito repleto de estadísticas y análisis, la emprendedora está comprometida con el desarrollo del ecosistema emprendedor y el empoderamiento de las mujeres en el sector tecnológico. Estos son los ejes desde donde partirá la charla que brindará durante el encuentro de Endeavor la próxima semana.

Y es que abrirse camino en el mundo IT no fue nada fácil para ella misma, sobre todo por la negativa de su padre a que estudie una carrera universitaria ligada a la tecnología. "Fue mi mamá la que me ayudó a poder cursar la carrera de Ingeniería en Computación. Después de recibirme y trabajar diez años en la Empresa de Energía de Jujuy, conocí a mi pareja Andrés, que también venía del rubro y juntos tuvimos el impulso de lanzarnos con un proyecto propio", explicó.

Así fue que comenzaron los cimientos de Nubimetrics desde donde hoy emplean a más de 150 personas. En este sentido, la emprendedora sostuvo que su objetivo es tener paridad de género dentro de la empresa aunque consideró que esto no es tan secillo de lograr ya que siempre hay mayor postulación de hombres a puestos en tecnología que de mujeres.

"No es fácil encontrar mujeres tecnológicas, en mi equipo somos 50 personas abocadas 100% a tecnología y me encantaría poder decir que 50% son mujeres pero solo el 25% lo son. Hay menos disponibilidad, o no se presentan a las convocatorias de búsquedas como sí lo hacen los hombres. Pero es un desafío, te implica salir a buscarlas y desde mi lugar me interesa poder cambiar esta realidad", expresó Scheurer.