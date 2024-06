De Pérez Companc y Google, a los negocios de Micropack, salud y en los puertos

Argentina parece columpiarse como el elefante sobre la tela de una araña, que como veía que resistía fueron a llamar a otro elefante. Así dice una tradicional canción infantil que se repite hasta el cansancio y que podría graficar lo que ocurre por estos días en el país.

Los escándalos por los alimentos no entregados y posibles hechos de corrupción en el Ministerio de Capital Humano y los cortes de gas a la industria y estaciones de servicio de GNC no hicieron más que crecer las dudas sobre la gestión diaria que pesa sobre el actual gobierno.

El corte de gas dejará secuelas hasta en los índices de actividad, como lo adelantaron desde el sector fabril. El malestar se hizo escuchar, fundamentalmente por el incumplimiento de aquellos que tienen contratos en firme, y pagan más caro justamente para que no se les corte el suministro. Incluso algún ejecutivo de la región activó conversaciones con su estudio jurídico.

Ambos problemas opacaron lo que podría haber sido una buena noticia para el gobierno, que logró dictamen para la ley Bases y la reforma fiscal, pero tendrá que seguir transpirando la camiseta -y por eso patea una semana más el tratamiento en el recinto- para juntar los votos. Persisten las dudas, pero los gobernadores presionan porque significa más coparticipación. Por lo pronto, el mercado financiero festejó después de la minicorrida.

Estas indefiniciones llevaron a que la Afip anunciara in extremis la prórroga para pagar Bienes Personales o Ganancias, algo que desde la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, conducida por Gabriela Farizano, venían planteando. Los más optimistas creen que será en agosto.

Inteligencia artificial a la Patagonia

Todo esto dejó “en otro plano” la gira y fotos de Milei en Stanford con los CEOs de los gigantes tecnológicos Meta (Facebook, Whatsapp e Instagram), Google, Apple, Open AI, entre otros, a los que fue a buscar para que inviertan en la radicación de data centers en la Patagonia para desarrollar un polo de “inteligencia artificial”. El sur argentino ofrece acceso energético (Vaca Muerta) y bajas temperaturas. Y sin trabas jurídicas para el desarrollo de estas tecnologías, como ya estableció la Unión Europea y se discute en Estados Unidos.

En este columpiar las empresas locales están aprovechando la baja de tasas para sacar créditos de entre el 25% y 29%, y seguir guardando el canuto hasta que aclare. Si no cheques, que volvieron a operar fuerte por estos días. La mayoría son para proyectos que ya estaban en marcha, la compra de algún camión o porque está barato el crédito. El resto sigue quedando en las carpetas.

Falsas promesas

Otros ralentizan los tiempos de sus inversiones. Las autoridades de la comuna de Alvear, por ejemplo, están un poco cansadas de las excusas de empresarios que esperan definiciones impositivas para terminar hasta un galpón, que prometieron que iban a inaugurar para el año pasado. También con aquellos que desde hace décadas fabrican, exportan, y “tienen beneficios fiscales de todo tipo y pagan a la comuna menos que una farmacia”, dijeron. Se viene un nuevo esquema del Drei para agosto.

La localidad de Pérez dio el puntapié con las modificaciones fiscales hacia el sector productivo. Durante años las localidades vecinas a Rosario absorbieron mudanzas de empresas por menores tasas, costos, beneficios y menores controles. ¿Otras comunas y municipios de la región irán en igual sentido que Pérez y Alvear? Parece que sí. Cuando se trata en épocas de vacas flacas todos los Estados buscan recaudar, y se escudan no sin ironía en el gobierno nacional. “Prometió bajar impuestos pero la realidad muestra que también los sube”, señaló un intendente que sí busca ajustar por el lado del gasto, juntándose con pares de la región, para avanzar con el tema de la basura. “Falta que se defina Rosario”, agregó.

Inversiones y desarrollos inmobiliarios

En Rosario también algunos proyectos siguen a la espera de definiciones. Esta semana la EPE anunció inversiones en Rosario por 15.000 millones de pesos, y ya está acordado con Aguas el tema del terreno para instalar otro transformador en Puerto Norte, que esperan los desarrolladores inmobiliarios para avanzar con nuevos proyectos. Y con el Banco Municipal de Rosario, que será el articulador financiero a través de Mandatos y Negocios SA, la cual a partir de esta semana administra mediante también un fideicomiso la autopista a Santa Fe.

El más apurado en Puerto Norte es Fundar, que se lanzó con el proyecto Ana. Otros esperan esa resolución para iniciar proyectos, como es el caso de Pilay. También están MSR y Obring.

Varios de estos desarrolladores y otros viajaron días atrás a Madrid de la mano de la Fundación Libertad para ver oportunidades de negocios. Justo en medio de la pelea Sánchez-Milei. Una polémica que no opacó las muchas charlas de negocios que tuvieron en la capital española.

Más Micropacks y edificios Rich

Por otra parte, en el contexto del 10° Encuentro de la Cámara de Almacenes y Distribuidores Mayoristas de Rosario (Cadimro), Luciano y Lelio Di Santo confirmaron que en los próximos días inician los trabajos para culminar el edificio Rich en San Juan al 1000.

Además adelantaron a Ecos365 que de la mano de esta marca, que se hizo conocida por el histórico restaurante rosarino, tienen en carpeta dos desarrollos inmobiliarios más, uno de ellos en Uruguay. Pero las inversiones también siguen en el rubro que los vio nacer con Micropack, que despejan cualquier duda que tienen en venta. Se vienen nuevas bocas de supermercados y una política más agresiva de precios. Prometen varias novedades pronto.

Inversiones y cambio de mano en salud

En el sector salud también hay inversiones. Se vienen inauguraciones en breve. Otras se demoraron por el cruce entre inversionistas y ejecutores de esas obras en otros proyectos comunes, pero parecen haberse resuelto.

Pero la novedad de estos días en el sector salud estuvo en el rumor sobre la compra por parte del empresario Tita, dueño del hospital Italiano, de un histórico instituto médico local propiedad de una tradicional familia de profesionales.

¿Qué cambia en Pérez Companc?

Dentro del sector minorista, y en distintos ámbitos del círculo rojo, también estuvo el comentario de la compra por parte de tres hijos de Gregorio Pérez Companc a sus hermanos de las principales compañías del grupo en unos 550 millones de dólares. Luis Pérez Companc, actual líder del conglomerado empresarial, junto a sus hermanas Rosario y Pilar, se quedaron con el control de Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y la petrolera Pecom.

¿Qué cambia con esta operación accionarial en Pérez Companc? “Fundamentalmente agilidad en la toma de decisiones de inversión a nivel local”, aseguraron a Ecos365 desde el conglomerado empresarial. Son menos los propietarios los que definirán a partir de ahora.

Federación Gremial abrirá una universidad

Por Rosario pasó el economista y profesor Juan Carlos de Pablo. Estuvo en la conferencia anual que realiza la Federación Gremial. Pero la primera novedad la dio el presidente de la entidad, Edgardo Moschita, al anunciar que ultiman los detalles de la casona de calle Rioja al 1800 -que adquirieron tiempo atrás- para lanzarse en 2025 con carreras universitarias de la mano del centro educativo que tiene la entidad a nivel nacional (Caece).

Los empresarios fueron a buscar en De Pablo qué charla con Milei semanalmente. Dejó varias sentencias. “(Milei) no está loco, es transparente”. “Este presidente sabe que si afloja a la presión fiscal tiene que armar las valijas”. “Lo primero que tenemos que mirar es el mostrador (del negocio)”. “Los bancos al no poder prestarle al Estado descubrió que estamos nosotros”. Hubo muchas más. La platea empresarial lo aplaudió, pero se fue preocupada porque no logró, una vez más, despejar interrogantes y encontrar “señales claras” para los próximos meses.

Agroactiva como termómetro

La recesión en algunos sectores la describen peor que en 2001. Una diferencia a favor de las empresas hoy es que entraron al parate saneadas y con tecnología. Desde varios sectores estimaron que no ven aún tocar el piso en su actividad. Otros apuntaron estos días algunos datos como la venta de autos, motos y un crecimiento del stock de créditos bancarios al sector privado, registran algún dato positivo, pero son comparaciones con el mes anterior y partiendo desde valores casi inexistentes.

De los pocos que pueden decir que les fue mejor en 2024 son los productores agropecuarios, pero se verá esta semana en Agroactiva si persiste con la idea de guardar la cosecha en silobolsa. Por lo pronto, el gobierno provincial negoció hasta con el Banco Nación para salir con líneas de crédito “a tasas casi de Primer Mundo”.

TPR e Hidrovía en la mira de la provincia

Sin embargo, el crecimiento de la cosecha no impacta en el puerto local. La caída de las importaciones y un dólar caro para las exportaciones exponen para los dueños de Terminal Puerto Rosario (TPR) un escenario complejo presente y futuro. Esta semana anunció despidos y podrían ser más.

Desde el Ministerio de la Producción, conducido por Gustavo Puccini, señalaron a Ecos365 que el Enapro está “con la agenda de revisar concesiones y cumplimientos”.

El gobierno provincial también busca que el tema hidrovía no pierda visibilidad en la agenda pública. Desde la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, no parece haber avances con el pliego. “Ninguna fecha ni hoja de ruta concreta”, apuntó a Ecos365 un funcionario preocupado por una arteria sensible de la economía argentina.

Cambios en Aguas y reforma del Estado

Donde sí avanzan los proyectos es en la Legislatura santafesina, a contracara de lo que ocurre en el Congreso nacional. Diputados convertirá el próximo 13 de junio la sanción definitiva para la declaración de Emergencia en el Servicio Público de Agua Potable, Desagües y Saneamiento, y así poder cambiar, entre otras cosas, la fórmula tarifaria de Aguas Santafesinas.

También avanza un proyecto para unificar dos organismos que hoy hacen lo mismo, como son la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), en manos del Ejecutivo provincial, y el Registro Público de Comercio (RPC), a cargo del Poder Judicial.

Además está el proyecto de la diputada Clara García, que volvió a presentar para establecer el Registro de Fideicomisos que apunta a evitar delitos económicos como el de lavado de activos.

Para la segunda mitad del año quedarán los más ríspidos y que el gobierno busca sacar antes de entrar de lleno en el proceso electoral de 2025: reforma de la Caja de Jubilaciones -desde que se conoció la noticia no paran de llegar pedidos de jubilación-, una nueva reforma del Código Procesal Civil y Comercial y la madre de todas las batallas la reforma de la Constitución provincial.