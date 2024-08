De nuevos cines premium y ronda de negocios a full, a las batallas de bancos, constructoras y caramelos "No hay plata"

El gobierno nacional esperaba festejar esta semana la caída de la inflación de julio, en cambio salió a dar señales que el cepo se puede extender más allá del 2024. El primero fue el presidente en su presentación en el Council of the Americas: “No es cierto que no se puede crecer con cepo”, dijo. Y lo siguió días después su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en Córdoba cuando anunció créditos que se pueden pagar con soja o leche: “No están dadas las condiciones todavía. Del cepo vamos a salir cuando no tengamos ningún sobresalto, somos un país muy sensible a los vaivenes cambiarios”, dijo.

Una de las preguntas que se hicieron esta semana en más de un sector -desde la industria automotriz al agro- es cuándo se terminará de definir la rebaja de 10 puntos porcentuales del impuesto PAIS, de 17,5% a 7,5%. Se anunció para septiembre. Pero no es lo mismo si es desde el 1° o más cerca de fin de mes. Un dato que más de un comprador de autos o un productor del agro espera para definir operaciones comerciales a corto plazo. Encima con un precio de la soja que no encuentra piso.

Si bien algunos sectores minoristas entre junio y julio parecen haber encontrado un piso en la caída de sus ventas ayudados, algunos de la mano de la vuelta de las cuotas en las tarjetas, otros rubros están con políticas cada vez más agresivas para tratar de frenar la sangría de ventas.

Una ronda de negocios a full

La ronda de negocios que organizó el gobierno provincial esta semana en Rosario sorprendió a todos. Se tuvo que levantar el vip para ampliar la cantidad de mesas de trabajo en La Fluvial. Se habían establecido 50 mesas y terminaron siendo 80. Era un hervidero. Fueron más de 500 empresarios de la industria y del supermercadismo de distintos puntos del país, principalmente de la Región Centro. No suele ser habitual que se cierren negocios en estos espacios, suelen ser más de relacionamiento y punto de contacto. En esta oportunidad la mitad de ellos dijo haber cerrado ventas.

Una muestra de la avidez por generar negocios en este contexto de malaria es que, mientras el promedio fue de 14 reuniones por empresario, uno del norte santafesino marcó el récord con 34 en las siete horas. Fue clave el respaldo de CAME a la iniciativa. Algunos destacaron también el catering de Cura como un detalle dentro de la organización. "Hubo mozos todo el tiempo atentos dando vueltas para que los empresarios no necesitaran pararse ni para buscar un café", señaló un empresarios con muchos años en el negocio gastronómico que participó de la ronda de negocios.

Dentro de la ronda de negocios también estuvo el tema de la ley de Grandes Superficies sobrevolando. El sector supermercadista pareciera estar en un punto de inflexión, mientras algunas cadenas nacionales tienen el cartelito de “Vendo”, hay otros actores de peso que buscan crecer en el territorio santafesino.

Al gobierno provincial le llega la presión de todos lados. “Pero también queremos que haya inversiones y cortar cintas”, sintetizó a Ecos365 un alto funcionario en el cóctel de bienvenida. Una de las propuestas que podría ser, como expresó un dirigente del supermercadismo, es que en lugar de derogar la normativa vigente se le introduzcan reformas. Y puso un ejemplo, “establecer, a través de distintos parámetros, cuántos metros cuadrados podrían hacer falta y licitarlos”.

¿Qué pasó con la inversión de Quilmes?

Entre los empresarios mayoristas y minoristas también es comentado el parate de construcción del centro logístico en Rosario de la cervecera Quilmes y AYG Logística sobre la autopista Rosario-Córdoba. Se trataba de una inversión de 31 millones de dólares que concentraría las cuatro locaciones de distribución que tiene la compañía actualmente en la ciudad, y que se preveía que estaría terminado para fines de 2023. El terreno hoy es ofrecido a la venta a un selecto grupo de empresarios. ¿Qué fue lo que detuvo el proyecto? Fuentes del mercado apuntan a aspectos legales y no a que desde la sede Quilmes en Brasil le habrían bajado el pulgar ante la caída del consumo en Argentina.

Pero hay otros proyectos de actores importantes de la región que expondrán sus planes de crecimiento en la región, aún en este contexto, ya que se trata de negocios a largo plazo.

Coming soon un complejo de cines Premium

Uno de ellos es el proyecto que avanza para inaugurar a fines de octubre en el Shopping del Paseo del Bosque, con el sanatorio Gamma y cines que “serán únicos en Argentina”, aseguró Lucio Di Santo, ya que se tratará “del único complejo de cine de salas premium”.

Di Santo cuenta que tendrá ocho salas que sumarán “1.600 sillones Premium”, reclinables y con apoyabrazos. Habrá salas con 4D, con sistemas de proyección y audio de última tecnología. Será operado por la cadena Las Tipas. Dentro del sector señalaron a Ecos365 que se trata de inversiones en nichos que las multi no están jugando y que seguramente impactará en la competencia, no sólo de cines sino en la circulación de personas por los shopping de la región.

Puerto Norte avanza

Otro de los proyectos que avanza, que en esta columna adelantamos semanas atrás, y que el presidente Javier Milei tendría a la firma un decreto de venta para terminar de destrabarlo, son los terrenos ocupados en Puerto Norte, mediante una iniciativa que está en manos de la diputada Romina Diez, junto con el abogado Marcos Peyrano, quien desembarcó en el área del Ministerio de Trabajo nacional en Rosario.

Los terrenos nacionales actualmente del AABE en Rosario son aproximadamente el 5% de la superficie total de la ciudad, que incluyen parques, vías del ferrocarril, universidad, y una larga lista de organismos. ¿Alguno más podría venderse? Por ahora no hay pero todo está bajo estudio, deslizan fuentes libertarias.

Caramelos "No hay plata"

“No hay plata”, no es sólo un slogan, sino también son los caramelos de Marengo con los que reciben en el Ministerio de Economía de la Nación hasta ministros provinciales mientras esperan para reunirse. El equipo económico, encabezado por Pablo Olivares, junto con otros de sus pares, como Enrico y Puccini, sigue tratando destrabar recursos, a través de la habilitación de líneas de financiamiento, delegación de las obras de infraestructura.

“Porque si no se arreglan las rutas empezará a morir gente”, sentenció el ministro de Infraestructura provincial que esta semana viajará por novena vez a Buenos Aires para destrabar proyectos de infraestructura frente a Nación. Lo dijo en la apertura de sobres de la licitación del primer tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Un acto que expuso varios puntos actualmente en discusión: los costos de la obra pública, el desembarco de constructoras de otras provincias -en esta oportunidad ganó la constructora Pose SA, que si bien tiene oficina en ciudad es Buenos Aires-. Y que cada vez parece que se acentuará más la participación de empresas de otras provincias, dado que Santa Fe es prácticamente la única provincia que sostiene un plan de obra pública.

"Incentivos" del Iapos

La discusión por los costos no sólo es con la construcción es en todos los frentes. Esta semana habrá un nuevo capítulo entre el Iapos y las gerenciadoras. Es probable que se anuncie un “incentivo económico” para aquellos afiliados que denuncien sobrecostos. Al mismo tiempo que un acuerdo sobre nuevos valores para las prestaciones, pero quita por lo lo que no se cubrió en el pasado. Así como avanza la recopilación sobre comportamientos que podrían derivar en denuncias por violencia de género que seguramente no anestesiarían la discusión.

Sucursales de banco bajo lupa de cierre

Otro frente es con los bancos. Según pudo relevar Ecos365, habría más de 20 sucursales bancarias distribuidas en pequeñas ciudades y pueblos del interior santafesino cuyas casas matrices tienen bajo la lupa de cierre. No sólo se quejan por el último aumento del “piso” imponible de la provincia sino de los “mínimos” que aplicaron la mayoría de los Estados municipales y comunales.

“Más de un intendente tendrá que explicarle a sus ciudadanos porque tienen que ir hacer los trámites a otro pueblo”, sentenció un alto directivo de un banco nacional.

Desde la provincia recogieron el guante y volverá a ser tema de debate en las próximas semanas de cara al proyecto de presupuesto y ley impositiva 2025. Seguramente uno de los puntos a destrabar y este año se intentó pero no cuajó fueron los descuentos sobre la base impositiva a cambio que bancos otorguen créditos productivos a tasas tentadoras.

Apoyo a la industria cultural

Por lo pronto, lo que fue aprobado esta semana por los diputados santafesinos fue la ley de Mecenazgo, que tiene varios puntos interesantes para tratar impulsar las industrias culturales en la provincia. Un proyecto que logró ser consensuado en medio de la definición de la reforma previsional que verá seguramente esta semana su ¿versión definitiva?