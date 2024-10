Del Coloquio de IDEA a Pampita: promesas, reformas y negocios

La edición 60° del Coloquio de IDEA cerró en Mar del Plata con un tono optimista, aunque no exento de dudas. Entre paneles, pasillos, almuerzos y cenas, más cerradas o distendidas frente al mar o en una bodega, los empresarios aprovecharon para analizar el presente y proyectan para el 2025 con signos de recuperación.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, fue el más político en su discurso pero dijo algo que el presidente Javier Milei reafirmó en el cierre del Coloquio: "Argentina irá hacia un nivel de moneda mucho más apreciada". Y junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvieron a pedir a los empresarios que inviertan.

Sin embargo, el anuncio más importante de la semana se originó en el Banco Central. Confirmó que desde diciembre se acortarán los plazos de acceso a divisas para exportadores, pasando de 60 a 30 días. Además, se anticipó que en 2025 se eliminará el dólar “blend”, que permitía a las empresas liquidar parte de sus divisas en el contado con liquidación. Una noticia que preocupa a la cadena agroindustrial, fundamentalmente a los productores agropecuarios, porque tampoco acompañan los precios internacionales de los commodities.

La agroindustria, entre lluvias y futuro

La buena para el campo estuvo en las lluvias de la última semana, salvo de la ruta N°7 al sur, lo que significa que falta para la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. De todos modos, el sector agroindustrial expone un discurso unificado a favor de Milei y su plan de gobierno.

Desde los gigantes como Bayer, Syngenta y Corteva y Basf señalaron a Ecos365 que comenzaron a sonar los teléfonos en una campaña agrícola que se venía demorando por la incertidumbre climática. Se proyecta una batalla comercial breve.

Los productores, como en otros sectores, apuntan a conseguir mejores descuentos. Los bancos por ahora tienen propuestas de financiamiento “poco seductoras”. Vienen muy acostumbrados al modelo anterior con un Banco Nación a tasas muy subsidiadas o el resto del sistema era también obligado a seguir ese camino.

Hernán Busch, líder de la división agro del Banco Galicia, que participó del desayuno de los CEO y ejecutivos de la cadena agroindustrial en el Coloquio, dijo que están interesados en el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento.

En ese desayuno, en el piso 11 del Sheraton, estuvieron también Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; Juan Farinati presidente y CEO Bayer; Juan Lariguet, presidente de Corteva; Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO MSU Agro; Ignacio Lartirigoyen, fundador de Lartirigoyen; Luis Colmegna, gerente general de Lartirigoyen; Javier Goñi, gerente general de Ledesma; Marcos Sabelli, CEO de Profertil; Ricardo Yapur, Presidente de Rizobacter; Marcos Bradley, director regional Latam de Syngenta; y los rosarinos Gustavo Armendáriz, director de Tempra y Federico Lufft, vicepresidente de Milicic.

El escenario descripto por la mayoría es que hay mucho recorrido para que el sector crezca en distintos frentes: productividad, competitividad, agregado de valor, exportaciones, pero con desafíos importantes para una cadena que invierte anualmente unos 15.000 millones de dólares, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Industria, empleo y consumo

Por su parte, Guillermo Maglieri, CEO de Gerdau, apuntó que "el 2024 fue un año complicado, pero las inversiones en infraestructura y gas nos permiten esperar un 2025 mucho mejor". Federico Amos, CEO de Acindar, coincidió y destacó que ya hay indicios de reactivación desde agosto y septiembre. Ambos fueron cautos y prevén -como la mayoría de los empresarios- que el año próximo puede ser de “recuperación” no de “crecimiento”.

Con el empleo parece ocurrir algo parecido. Andrea Ávila, CEO Cono Sur de Randstad, dijo que "en las últimas semanas notamos una pequeña recuperación de puestos de trabajo". Enfatizó que industrias como la automotriz y la energética esperan ser protagonistas del crecimiento proyectado para 2025. “Estamos viendo una recuperación que tiene que extenderse a sectores como minería, petróleo, energía eólica y la industria tecnológica, que sigue teniendo más de 5.000 puestos sin cubrir cada año”.

Pero lo que parece más complicado, sigue siendo el consumo. Nicolás Braun, gerente general de Supermercados La Anónima, describió el cambio que registró el sector entre el 2023 y el 2024. Dijo que se pasó de tener faltantes de mercadería a los sobrestocks actuales. Y recordó el dato de consumo masivo que había dado a conocer la consultora Scentia: -22%. De todos modos sostuvo que seguirán con sus planes de inversiones. ¿Qué pasará en Santa Fe? En abril dijeron estar convencidos, pero después de afrontar las restricciones impuestas por la ley de Grandes Superficies. Ahora es difícil saberlo por el momento. Pero en el escenario celebró la “plena libertad” que les dio Milei y la competencia que promueve el equipo económico para lograr una baja de los precios.

Vuelos desde Venado Tuerto

Otro sector que festeja son las compañías aéreas. No en Aerolíneas Argentinas. El panorama aerocomercial también fue tocado por Sturzenegger, quien entre los ejemplos que citó de nuevos negocios que pueden surgir a raíz de las desregulaciones, dio un caso de la provincia de Santa Fe. Adelantó que una empresa podría despegar en los próximos meses con una ruta que cubra Venado Tuerto, Junín y Aeroparque, con una aeronave de 19 pasajeros.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, confirmó a Ecos365, que les llegó propuesta concreta, que están trabajando para su concreción ya que “sería muy importante” para el movimiento económico de la zona suroeste de la provincia.

Según fuentes del sector relevadas por Ecos365, hay varias provincias que están armando “planes llave en mano” que van más allá de las tasas aeroportuarias para que las compañías desembarquen con distintos modelos de negocios. Están generando pools para garantizar la compra de tickets que viabilicen el negocio.

Por lo pronto, Jetsmart anunció la incorporación de dos aviones y Flybondi sumará cinco aeronaves en alquiler. ¿Podrían venir a Rosario? Por el momento no estaría en el radar.

Otros de los temas de conversación en los pasillos, almuerzos y cenas, más cerradas con políticos y entre las desarrolladas en la bodega Costa & Pampa del Grupo Peñaflor, las travesías 4x4 con la Ford Bronco y la tech experiences con Accenture también estuvo el acuerdo Milei-Macri, que ya avanzó los primeros casilleros. La primera novedad fue el reemplazo Eduardo Rodríguez Chirillo por María Tettamanti en la Secretaría de Energía y el aterrizaje de Eduardo Bustamante como número dos en Cancillería. Entre los comentarios también estuvieron los posibles movimientos de los diputados Luciano Laspina -que pasó por el Coloquio- en el Banco Nación y Martín Maquierya a YPF. El cuadro se completaría en esta fase con el desembarco de otro hombre de Mauricio a timonear la Hidrovía.

Pampita y los desarrollos con firma de autor

Pero después del centro de atención que fue Mar del Plata, después de tanto del networking y los debates, Pampita Ardohain volvió a acaparar las miradas en Rosario, esta vez para participar del lanzamiento del proyecto inmobiliario de viviendas premium MidTown en Pichincha.

El desarrollo inmobiliario está encabezado por un grupo fuerte de empresas y empresarios -Ricardo Griot, Gabriel Gugliemino, Sancor Seguros y Miguel Maestu- que lanzaron el complejo premium con el diseño arquitectónico, a cargo del estudio Aisenson, creador de las icónicas torres Le Parc en Buenos Aires.

El proyecto fue bien recibido incluso entre la comunidad de desarrolladores, ven en la firma de un estudio nacional y la visibilización de figuras mediáticas como Pampita para que Rosario recupere reputación para que los inversores de la región vuelvan a invertir en proyectos inmobiliarios.

Un modelo que también adoptaron para el proyecto del shopping Paséa, al lado del aeropuerto, que espera la aprobación definitiva del Estado provincial para su lanzamiento, apuntaron desde el grupo desarrollador.

Pullaro en Neuquén, presupuesto y salud

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro participará esta semana de la feria de Oil & Gas en Neuquén, pero también para reunirse con sus pares patagónicos después de una semana que puso en valor la Región Litoral con los mandatarios de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, volverá de la gira por Madrid -invitado por la Fundación Libertad- y por la feria de la alimentación (SIAL) de París.

En la ciudad de Santa Fe, el equipo económico encabezado por Pablo Olivares avanzará con el proyecto de presupuesto 2025. Prevé tenerlo listo para comienzos de noviembre. La inversión en infraestructura vial, educativa, energética y de seguridad superaría el billón de pesos en desembolsos para el año próximo.

Olivares ya adelantó semanas atrás que no se tocarán las alícuotas para los sectores productivos y respecto al impuesto inmobiliario, que tuvo un aumento en este segundo semestre, tendría para el primer bimestre del 2025 una actualización en sintonía con los aumentos salariales y la inflación. Traducido, sería entre el 25% y 35%.

En paralelo, el gobierno provincial sacó ya el decreto por el que le pagarán a los más de 300 afiliados de Iapos que denunciaron el cobro de plus y abonaron con el nuevo valor -14.000 pesos por consulta- a los profesionales. Sin embargo, al Ejecutivo les llegó el malestar de los médicos que no habrían cobrado esa actualización o no le habrían pagado esos valores en el caso de AMR. Un dato que llamó la atención y fue puesto bajo la lupa. Entienden desde la Casa Gris que es una entidad saneada, ya que avanza con proyectos y obras nuevas.