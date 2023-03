Días complicados para los hombres de negocios de la región

Los negocios de la violencia son tan brutales en la ciudad de Rosario que dejan casi en segundo plano cualquier otro tema. Un claro ejemplo de eso fue el discurso del intendente Pablo Javkin en la apertura de sesiones del Concejo, que redujo el balance de tres años de gestión a un breve repaso de rendición de cuentas y obras para ocupar la mayor parte de su presentación al reclamo a la provincia y la Nación para el combate al narcotráfico.

Pero esta semana ocurrieron varios hechos relevantes en la economía y negocios de la región que marcan no sólo agenda. La muerte del médico y dueño del Grupo Oroño, Roberto Villavicencio, es el primero y más importante de ellos. La cantidad de avisos fúnebres publicados del diario La Capital hasta en el diario La Nación de Buenos Aires, incluidos entre ellos Mario Tourn y Claudio Belocopitt, exponen el peso específico que tenía uno de los empresarios de la salud más importantes del interior del país.

La posta en la conducción del grupo Oroño seguiría a manos del sobrino e ingeniero que lleva su mismo nombre: Roberto Villavicencio. De todos modos vale recordar que la familia es la que detenta el paquete accionario que define la conducción del grupo de salud, entre ellos su hijo Nicolás. Otro hombre de confianza en el que se apoyaba el médico era el gerente comercial de Esencial, Fernando Staffieri, formado en Londres en economía y salud durante tres años y que pasó por el Banco Municipal.

Herrera presenta una oferta limitada

Otras novedades de los hombres de negocios de Rosario siguen pasando por el frente judicial. Luis Herrera, ex presidente del Rofex, presentó una propuesta de pago de deuda, pero sólo a los que llevan adelante una demanda contra él. Esto generó aún más bronca entre los pocos damnificados que no presentaron denuncia confiando pese a todo lo sucedido que iba a “cumplir” su palabra. Y un sabor a poco entre los que pueden justificar que el dinero lo tenían con el financista, que desde que varios vieron la serie "Madoff" creen que no lograrán recuperar mucho más dinero.

Revés judicial para Angeli

En tanto, Horacio Angeli, presidente del Grupo Transatlántica, sufrió un revés por parte de la Cámara Federal de Casación, que anuló el sobreseimiento que había sido dictado por el Juzgado Federal de Bariloche por la muerte de 22 personas en un vuelo de la ex aerolínea Sol e instó a los fiscales a actuar de manera urgente y llamar a indagatoria a los imputados.

Quién paga la sequía

El impacto de la sequía y el agobiante calor se notó hasta en Expoagro esta semana, que siempre apunta ser una de las vidrieras de innovación del campo. Pero debido a las pocas novedades presentadas este año por parte de las compañías, la malaria de la “seca” y que desapareció el financiamiento a tasas casi del Primer Mundo al que estaba acostumbrado el sector escasearon los negocios. Y más difícil cuando en esta exposición ya se presentaron más de una decena de maquinarías que valen más de un millón de dólares.

Un de los dueños de una importante y tradicional corredora rosarina, durante el cóctel del Banco Galicia en Expoagro, le contó a Ecos365 que vislumbra un escenario muy complicado “para algunos emprendedores” sin espalda financiera y hasta deslizó la complejidad por la que ya estaría atravesando una importante insumera de la región para afrontar el cierre del tercer año de sequía. También aseguró que no se está armando una lista alternativa para competir por la conducción de la Bolsa de Comercio de Rosario y no ocultó su malestar al conocer la decisión del juez Fabián Lorenzini de querer apartarse de la causa Vicentín.

Pero no fue el único que cree que se vienen quebrantos en el agro. El gerente de una importante cooperativa de agricultores reconoció a Ecos365 que se viene una etapa de mirar con lupa los pedidos de crédito que estiman demandarán los productores tras la cosecha.

Los acopios, como toda la cadena, vislumbran un año complicado. Aunque, como lo dijeron en la presentación que realizó la compañía alemana Basf en los festejos por 10 años de la planta de Santo Tomé: el trigo puede dar la sorpresa positiva este año con el cambio de ciclo climático que significa el fin de La Niña.

El consultor y profesor de la Austral, Dante Romano, con su equipo hicieron un relevamiento histórico con datos oficiales sobre el financiamiento del crédito con tarjetas a los productores, que vencen habitualmente el 30 de junio. Y por los resultados que obtuvieron no todos podrían cubrir el pago.

Wado no sólo se sacó foto con Rendo

En Buenos Aires todos se quedaron con la foto que se sacó el ministro del Interior Wado De Pedro en la cena de recepción de Expoagro con Jorge Rendo la noche previa a la apertura oficial de la muestra. Pero lo que quedó en segundo plano, pero que puede tener su impacto en Santa Fe es que el hombre de confianza de Cristina Kirchner a la mañana siguiente fue a la muestra y pasó por el stand de Santa Fe. Lo recibieron con los brazos abiertos.

De Pedro es directivo de Telecom como representante del Estado, por eso no pasó desapercibido para los que siguen el negocio de las telecomunicaciones, ya que en los próximos días el gobierno tiene previsto anunciar la licitación del 5G. Una decisión que no sólo se trata del constante y sonante que pueden dejar las compañías para unas arcas flacas de dólares sino por la tecnología a utilizar. Una decisión que se enmarca dentro de una disputa geopolítica que llevan adelante Estados Unidos y China, que escaló esta semana con las declaraciones del flamante canciller asiático, Qin Gang, quien habló sobre el sendero de colisión inevitable que están tomando ambas potencias.

Claro, la compañía de Carlos Slim, ya dijo que está dispuesta a desembolsar el dinero como lo viene haciendo estos años con un fuerte despliegue de redes de fibra óptica -que a no pocos les llama la atención cómo lo habilitan- y precios de planes subsidiados con el que avanza en la región de Rosario y ya se nota ese crecimiento en la cantidad de usuarios.

Mega proyecto en ex terreno de OCA

El otro empresario que sorprendió por estos días es Ricardo Griot, dueño de la constructora Pecam y directivo a nivel nacional de la Cámara de la Construcción, que compró el terreno donde funcionó el correo Oca, en calle Santiago al 300, donde ya planea un desarrollo inmobiliario.

El proyecto es en sociedad con Gabriel Gugliemino, de MG Group; y Miguel Maestú, un ex Metalsur. Es un terreno único porque tiene 80 metros de frente sobre Tucumán y 50 metros sobre Santiago. Ese doble frente permite un proyecto distinto de 4700 metros cuadrados. Tendrá un jardín de 2500 metros cuadrados.

"La zona creemos que es muy buena porque está en el centro de todo", dijo Mariano Barloqui, de Pecam.

El estudio de arquitectura es de Buenos Aires y un "tope de gama". Está en la etapa de visación previa, pero no requiere pasar por el Concejo, ya que se trata de planta baja y ocho pisos.