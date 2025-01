Dólar e inflación: ¿qué números contemplan las proyecciones para finales de 2025?

En el último relevamiento del año realizado por el Banco Central, quienes participaron del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron una inflación mensual de 2,7% para diciembre e implícitamente proyectaron una inflación de 117,8% i.a. para el año.

Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top 10) esperaban una inflación de 2,6% mensual para diciembre. Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para diciembre en 2,6% e implícitamente en 104,3% para 2024 (mismo valor que la encuesta anterior). El Top 10 esperaba una inflación núcleo de 2,7% mensual para diciembre (-0,1 p.p. respecto del REM anterior).

Respecto de 2025, el conjunto de participantes del REM proyectó una inflación de 25,9% para el nivel general (NG) y de 24,8% i.a. para el componente Núcleo, en tanto el Top 10 pronosticó una variación anual de 22,4% y 23,1% para el IPC NG y núcleo, respectivamente. En cuanto a las proyecciones de mayor plazo, quienes participaron del relevamiento esperan que la inflación nivel general se modere en 2026 hasta 15,3% y hasta 10% en 2027 (primera vez que se encuesta).

Para el informe se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina.

Producto Interno Bruto

En el relevamiento de diciembre, el conjunto de analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 2,6% inferior al promedio de 2023, en función al pronóstico de crecimiento en el cuarto trimestre de 0,9% respecto al trimestre anterior.

Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 4,5%. En tanto, quienes constituyen el Top 10 proyectaron, en promedio, un crecimiento de 3,8% en el año (-0,5 p.p. que el REM previo). Con relación a las proyecciones de mayor plazo, quienes participaron del REM esperan un crecimiento de la economía de 3,7% anual en 2026 (+0,6 p.p. con relación a la encuesta anterior) y de 3% anual en 2027.

Desocupación

La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre del año se estimó en 7,2% de la Población Económicamente Activa. Para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,1% en igual período.

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 7,0% para el último trimestre de 2025, al tiempo que estima que se sostenga en ese nivel a fines de 2026.

Tasa Mayorista

En el primer relevamiento que se encuestó la Tasa Mayorista (TAMAR) en reemplazo de la Tasa BADLAR1, quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para enero de 34% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,8%).

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 25% nominal anual, previendo una reducción hasta 16,87% para fines de 2026.

Tipo de cambio

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $1.042 por dólar para el promedio de enero de 2025 lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,1% de la paridad cambiaria. Para el Top 10 el tipo de cambio nominal promedio esperado para enero es $1.043/u$s.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.205/u$s. La variación interanual esperada se ubicó en 18,1% a dic-25, consistente con una variación promedio mensual de 1,4%. Para dic-26, el conjunto de participantes del relevamiento espera una variación de 14,7%.

Comercio exterior de bienes

Respecto de 2025, las exportaciones se proyectaron en u$s 82.818 millones (u$s 233 millones menos que el REM anterior) y las importaciones en u$s 67.449 millones (u$s 450 millones menos que el relevamiento previo).

Para 2026 quienes participaron del REM esperan que las exportaciones aumenten hasta u$s 89.000 millones, al tiempo que las importaciones crecerían hasta u$s 73.060 millones.

Superávit fiscal

La proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se ubicó en $ 11,2 billones para 2025 ($ 847 miles de millones inferior al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $11,8 billones para 2025.

Para 2026 quienes participan del REM proyectan un superávit primario de 14,2 billones. Nadie espera déficit primario para 2025 ni para 2026.