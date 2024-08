El 30% de las pymes manufactureras tiene proyectos de inversión frenados en 2024

La Fundación Observatorio Pyme (FOP) generó una nueva investigación, en la que se reflejan “datos sobre la situación actual y perspectivas de las inversiones productivas de las pymes”, especialmente en lo que respecta a la industria manufacturera y la industria de software y servicios informáticos.

Según el reporte, “sobre una situación estructural de divergencia creciente de la productividad del trabajo entre las empresas pequeñas y las de mayor dimensión, entre octubre de 2023 y abril de 2024, se observó una mejora importante de la confianza empresarial (medida por el ICEPyME de FOP), que no necesariamente tracciona la propensión a invertir. Si bien entre las pymes de software y servicios informáticos asciende del 17% al 41 % el porcentaje de empresas que consideran un buen momento para invertir, entre las pymes manufactureras esa proporción casi no ha sufrido variaciones.

En efecto, para el 25% de las pymes manufactureras y para el 52% de las de software y servicios informáticos, la inversión no variaría con respecto a 2023. Sólo un 14% de las manufactureras vs. 20% de software y servicios informáticos prevén aumentos, contrastando con un 39% de las primeras vs. 12% de las segundas que no invirtió ni invertirá. La variación estimada de la inversión productiva sería negativa en 3% entre las primeras y positiva 2% entre las segundas.

Estas perspectivas se complementan con estadísticas del arranque de 2024, no muy lejanas a las cifras de la serie histórica de FOP. El 29% de las pymes manufactureras y el 19% de las pymes de software y servicios informáticos presentan proyectos frenados para 2024. La alta incertidumbre y los altos costos, junto con la dificultad para acceder a capital, agrupan los principales motivos del freno a la inversión productiva.

Los proyectos de inversión productiva que no se pueden llevar a cabo son también generación de empleo e inserción internacional impedidas o, al menos, reducidas. Las estimaciones elaboradas a partir de los datos recogidos por FOP indican que se podrían generar aproximadamente 17.000 puestos de trabajo adicionales si las pymes manufactureras y de software y servicios informáticos pudieran llevar a cabo sus proyectos frenados. En cuanto a la inserción internacional, algo más de la mitad de las industriales declaraban tener proyectos frenados que no contienen impacto o relación con las ventas al exterior, exactamente al contrario del sector de software y servicios informáticos”.