El BCRA y la ANSES salieron a evitar una disparada del dólar: las claves de los bonos CER

En el gabinete económico coincidieron en que: "Tenemos que salir a parar esto ya", tras ver que sólo ayer se fueron $ 13.392 millones de fondos CER, y que los rescates acumulan $ 29.790 millones en apenas las seis primeras ruedas de junio, según leyeron en el informe de la consultora 1816.

Lo que más les preocupa es la segunda vuelta de rescates, que suele ocurrir en los fondos cuando las carteras tienen muy mal rendimiento. Con pérdidas de 3% ayer, esos movimientos suelen generar reacción negativa en las tesorerías corporativas.

La estrategia de Economía, en un mercado de pesos que se cerró de facto, fue que primero saliera a la mañana la ANSeS a comprar bonos CER hasta el mediodía, y que luego apareciera el ‘big brother', como denominan en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Banco Central, a barrer la cancha con munición gruesa, de modo de dar una señal al mercado.

El problema es que muchos de esos pesos fueron a parar al contado con liquidación, que subió 4,5% a $ 220, con un alto volumen negociado, de u$s 68 millones, mientras el MEP escaló 4% a $ 217,50 con un volumen operado de u$s 60 millones.

"Teníamos que salir a parar la pelota, aunque sea emitiendo, para frenar el pánico en el mercado, porque de lo contrario sino luego íbamos a tener que emitir mucho más. Si bien esperábamos algo así, no tan pronto", se confiesan en el gabinete.

El FGS de la ANSeS no fue quien salió a vender los bonos CER para irse a la licitación, como se dijo equivocadamente en el ambiente, rumor que salió de quienes salieron a vender, para evitar que se los culpe a ellos.

Hubiese sido un pésimo negocio de la ANSeS si vendía ahora para recomprar en la licitación, cuando lo que siempre hacen ellos es rollear la deuda. Es más, cuando la curva de bonos se encuentra desarbitrada, suelen vender cortos e irse largos, entonces arreglaban con el Mecon de pasarse de unos a otros, pero netear siempre la misma posición.

La sospecha es que hubo bancos desarmando posiciones, y prefirieron decir que fue el FGS como chivo expiatorio, para que no vayan sobre ellos. Como el dólar financiero no subió de inmediato, sospechan que pueden ser bancos, ya que ellos no pueden pasarse de su posición en dólares, o empresas que si van al CCL pierden el acceso al MULC. En su mayoría, fueron institucionales.

De hecho, la ANSeS nunca va a las licis con plata fresca, sino siempre va con los bonos que les vencen, para renovarlos.

"Fue muy mala leche lo de la oposición", culpa otro miembro del Gobierno, en alusión a un ex funcionario de Macri, a quien acusan de haber dicho a banqueros que, si ellos asumían, pensaban en reestructurar la curva en pesos.