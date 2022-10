El CEO de AGD a favor de un acuerdo de precios: "Si no ayudamos todos no salimos de la inflación"

El CEO del grupo alimenticio Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, aseguró que habrá un acuerdo de precios entre el Gobierno y empresas del sector para frenar la inflación en productos de consumo masivo. Lo hizo en una entrevista exclusiva con Ecos365 en el marco de la Cumbre Federal de Bioeconomía que se llevó a cabo en Rosario entre ayer y hoy.

A continuación se adelanta un extracto de la entrevista que se va a poder leer de forma completa este domingo en el portal de Ecos365.

- ¿Se reunieron los exportadores por el trigo pero Massa está planteando también el tema de un acuerdo de congelamiento de precios y ustedes son actores relevantes en este sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Creés que finalmente va a haber un acuerdo de precios?

Yo creo que sí, me parece que va a haber un acuerdo de precios y lógicamente tenemos que pensar que la inflación tendrá que de a poco ir cediendo. Con una inflación de esta magnitud es muy difícil manejar una economía, la gente se perjudica y deja de consumir, en un país donde el 90% o 100% del ingreso de algunas personas lo utilizan para alimentarse. Se va a llegar a un acuerdo porque acá si no ayudamos todos y fundamentalmente el Estado con el gasto innecesario, no salimos de la inflación. Yo confío en que el equipo del doctor Massa lo va a lograr, no tengo dudas, tenemos posibilidades y tenemos el apoyo de organismos internacionales. Espero que sí ocurra y además tenemos productos que en el mundo se venden.

Además hay un problema de fluctúa de los precios relativos de la economía. Vos vas a tomar un café a un lugar en Córdoba y te cobran $400, a la media mañana vas a otro lugar que está a seis cuadras y te cobran $800, los precios relativos están todos rotos. Una persona que vive en Nueva Zelanda me contaba que los precios desde que llegó a vivir a ese país hace quince año casi no se modificaron, vas a la góndola y valen siempre lo mismo.

- Ahora bien, hay un proceso inflacionario en el mundo en donde están absortos de ver esos números que para nosotros son mensuales en muchos casos pero a ellos les sorprende, están preocupados y sin la gimnasia de tener inflación..

Me decía el dueño de los supermercados Chango Más (ex Walmart) que los americanos cuando comenzaron a ver la inflación lo empezaron a llamar desesperados diciéndole "mandanos gente tuya ocho días, ustedes que tienen tanta gimnasia por favor vengan". Es una realidad, ¿no?

- En el Coloquio Idea, se hablaba de "Ceder para Crecer", un poco lo que planteaba Daniel Herrero de borrar la grieta e ir hacia otro esquema, hacia otro tipo de acuerdos. ¿Estás por ese camino?

Mirá, a mí me da la impresión de que a la clase dirigente que no ingrese por esa senda le va a costar mucho sostenerse. La gente común, esa gente que trabaja lo que menos quiere es que los dirigentes discutan por temas que no les produzcan a ellos bienestar. El dirigente tiene que focalizarse a ver de qué forma combatimos la inflación, si aumenta la oferta de trabajo y la demanda de trabajo formal y cinco o seis cosas más para que, por lo menos, vivas en un país medianamente normal. Tampoco creo que necesitemos veinte años para salir adelante, si vos te fijás a la situación que llegamos cuando estaba Duhalde en el Gobierno, me parece que Duhalde y Remes le dejaron en bandeja al presidente que los sucedió una economía que creció y que por varios años funcionó bastante bien. Yo creo que si trabajamos podemos hacer algo bueno, pero tenemos que cambiar, hay que producir un shock.