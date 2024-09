El tractor autónomo ya está listo, pero ¿el campo argentino lo está?"

En el marco del Agtech Forum 2024, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, Sergio Fernández, presidente de John Deere Argentina, brindó una entrevista a Ecos365 donde habló sobre el avance de la transformación digital en el agro, los desafíos de adopción tecnológica y el futuro del sector de maquinaria agrícola en el país. También se refirió a las perspectivas para la producción local.

Sergio Fernández, presidente de John Deere Argentina disertó en AgTech Forum 2024.

"Para nosotros, la innovación es uno de los cinco pilares fundamentales de nuestra cultura", afirmó Fernández. John Deere, con años de desarrollo tecnológico a sus espaldas, está a la vanguardia de la agricultura digital. Sin embargo, el desafío ahora es aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la transformación digital. "Nos gusta ver lo que se está haciendo en otras áreas y cómo eso puede sinergizarse con la maquinaria agrícola", expresó este ingeniero mecánico, recibido en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

A pesar del avance tecnológico, Fernández reconoció que los productores no están utilizando todo el potencial disponible. "Vamos un poco más lento de lo que quisiéramos con el uso de la tecnología", confesó. Comparó la situación con el uso de un teléfono celular: muchas veces tiene funciones que el usuario no sabe explotar. En el agro, es similar. "Las posibilidades que hay son enormes, pero todavía no se están aprovechando al máximo", agregó. De hecho, según datos expuestos por Fernández, en Argentina no se está utilizando ni el 30% de la tecnología disponible.

El presidente de John Deere también mencionó los beneficios directos que la digitalización puede aportar al sector.

"Con la inteligencia artificial aplicada a las pulverizadoras, se puede ahorrar hasta un 70% del producto utilizado. No solo hablamos de sustentabilidad, sino también de eficiencia y ahorro", subrayó.

La combinación de estas mejoras tecnológicas con una agricultura colaborativa entre diferentes actores del ecosistema es, para Fernández, la clave para un futuro más eficiente.

El presidente de John Deere consideró sobre el tractor autónomo de John Deere, que ya está listo para ser implementado. Sin embargo, Fernández destacó que el mayor obstáculo no es la tecnología, sino el cambio cultural.

"Dejar un tractor andando solo en el campo es un cambio importante. No es un tema de confiabilidad tecnológica, sino de adaptación cultural", concluyó.

Ventas de maquinaria agrícola

En cuanto al estado del sector de maquinaria agrícola, Fernández señaló que el 2024 comenzó complicado, con un primer trimestre afectado por la incertidumbre electoral y la devaluación. Sin embargo, los últimos meses han mostrado una tendencia más favorable.

"Julio y agosto fueron mejores de lo esperado, gracias a la reactivación de créditos del Banco Nación", explicó.

Las perspectivas iniciales preveían una caída del 20-30% respecto al año anterior, ahora hay optimismo de que la industria termine el año en niveles similares a 2023.

Faltan los bancos para mayor optimiso en 2025

- ¿Falta que los bancos privados se jueguen un poquito más en materia de financiación?

- Probablemente, hasta ahora uno ve la preponderancia del Banco Nación en general, pero creo que todos los bancos van a empezar a trabajar de bancos, al irse acomodando la macroeconomía y dejar de tener que prestarle al Estado, los bancos van a tener que hacer de bancos.

- ¿Dentro de los equipos se ve ahora un mejor escenario para las sembradoras?

- Sí, obviamente la parte estacional influye mucho, pero siempre lo que más necesita financiación por el monto son las cosechadoras, pero bueno, para eso falta todavía para la época.