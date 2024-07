Emmanuel Álvarez Agis analiza las contradicciones en la política económica de Milei: Desafíos y riesgos

En una reciente entrevista concedida a un medio online, Emmanuel Álvarez Agis ofreció un análisis detallado sobre la política económica del gobierno de Javier Milei, destacando las dificultades y contradicciones inherentes a las decisiones recientes. Álvarez Agis comienza señalando el ajuste de precios relativos que esperaba ver, mencionando tarifas y costos que, en su opinión, necesitaban alinearse antes de cualquier devaluación. "El programa de Milei parece estar pagando un costo recesivo muy alto", comenta Álvarez Agis.

Sostiene que para que los ajustes funcionen, los precios relativos deben estar correctamente alineados, es decir, que no haya grandes disparidades en el costo de bienes y servicios esenciales como el combustible, transporte público, luz, gas, entre otros. Esta alineación es crucial para evitar situaciones insostenibles como precios de combustibles inusualmente bajos que no reflejan la realidad económica.

Emmanuel Álvarez Agis se declara consciente de la pesada herencia dejada por el gobierno anterior y de las limitaciones estructurales que enfrenta la economía argentina. Aunque reconoce los desafíos, también sugiere que con una correcta gestión y alineación de variables, es posible encontrar un camino hacia la estabilidad y el crecimiento. "Argentina necesita un enfoque integral que considere todos los aspectos de la economía, no solo soluciones temporales", concluye.

Álvarez Agis advierte sobre los peligros de una devaluación prematura en un contexto donde los precios relativos no están ajustados y la economía no muestra señales de recuperación. "Una devaluación en el momento equivocado podría ser gastar balas en chimangos", enfatiza, sugiriendo que sería un esfuerzo inútil. Propone que la devaluación debería ser el último paso en un proceso donde primero se ajusten los precios relativos y se alcance un superávit fiscal, asegurando que la economía esté en una posición más sólida.

Durante la entrevista, Emmanuel Álvarez Agis abordó el papel histórico de Domingo Cavallo en la economía argentina, destacando las similitudes y diferencias entre su enfoque y el de la actual administración. Álvarez Agis reconoció que, aunque Cavallo implementó políticas de ajuste que en su momento fueron polémicas, estas buscaban estabilizar una economía en crisis. Sin embargo, el entrevistado advirtió que la situación actual es diferente y que, a pesar de que algunas de las medidas de Cavallo puedan parecer relevantes, el contexto económico ha cambiado significativamente. “Cavallo enfrentó una crisis con herramientas que, en su momento, parecían las adecuadas, pero la economía actual requiere un enfoque diferente”, comentó Álvarez Agis. Resaltó que, mientras que las reformas de Cavallo se centraban en estabilizar la moneda y reducir el déficit a través de medidas drásticas, el desafío actual es mucho más complejo, con una economía que enfrenta no solo problemas de inflación, sino también una falta de confianza y reservas críticas. Álvarez Agis enfatizó que replicar las estrategias de Cavallo sin adaptar las políticas a las nuevas realidades económicas podría resultar en un costo elevado y en la profundización de problemas estructurales ya existentes.

Además, Álvarez Agis critica la actual administración por alejarse de lo que él considera el sendero correcto y señala que las reservas netas del Banco Central están en números negativos. "Esto no implica un uso inmediato de dólares de los depositantes, sino una proyección a 12 meses vista que indica una deuda futura significativa", aclara. Explica que la situación de las reservas es compleja y que, aunque se puedan hacer maniobras temporales para cubrir déficits, esto no resuelve el problema subyacente de una economía que pierde dólares constantemente.

En cuanto a la reciente polémica sobre la transferencia de oro al exterior, Álvarez Agis comenta que mientras se haga una evaluación de costo-beneficio adecuada y se minimicen los riesgos de embargo, utilizar el oro para obtener financiamiento no es necesariamente negativo. Sin embargo, destaca que esto es solo una solución temporal que no aborda los problemas estructurales de la economía. "Si no resolvemos los problemas estructurales, seguiremos tapando agujeros sin solucionar la fuga constante de divisas", agrega.

Al discutir la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las expectativas de liberalización del mercado de capitales, Álvarez Agis se muestra escéptico. A pesar de reconocer que sectores como el energético están mostrando un superávit comercial, duda que esto sea suficiente para sostener una economía que sigue enfrentando una fuerte salida de capitales debido a la falta de confianza en la moneda local. "El superávit comercial en energía es positivo, pero no podemos depender únicamente de eso para resolver todos nuestros problemas estructurales", opina.

Ante la consulta sobre una potencial avalancha de dólares por exportaciones del agro, minería y energía en el largo plazo, Álvarez Agis aborda la cuestión de la Enfermedad Holandesa, un fenómeno económico que ocurre cuando un país experimenta un auge en recursos naturales que generan el ingreso de muchas divisas pero sufre los efectos adversos en otros sectores de la economía por el atraso del tipo de cambio y su consecuente baja de competitividad externa. "La Enfermedad Holandesa es una trampa peligrosa para Argentina", afirma. Explica que, aunque el sector energético puede parecer una solución rápida, puede llevar a una sobrevalorización de la moneda local, haciendo que otros sectores, como la industria y la agricultura, se vuelvan menos competitivos en el mercado internacional. "No podemos permitirnos caer en la trampa de depender excesivamente de un solo sector, necesitamos una economía diversificada y equilibrada", subraya.

Quién es Emmanuel Álvarez Agis?

Emmanuel Álvarez Agis es un economista argentino destacado por su trabajo en el gobierno y el análisis económico. Se desempeñó como viceministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2013-2015). Es conocido por su enfoque técnico y crítico en temas de política económica, fiscal y monetaria.

Álvarez Agis es miembro del think tank "Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas" (FIEL) y ha sido profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires. Su análisis se enfoca en la estabilidad macroeconómica y el impacto de las políticas económicas en Argentina.

En el espectro de ideas, Álvarez Agis es considerado un economista de orientación crítica hacia las políticas neoliberales y es conocido por sus propuestas de ajuste fiscal y reformas estructurales que buscan un equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad financiera.