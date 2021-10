Empresarios advierten: "Habrá desabastecimiento por el congelamiento de precios"

Luego de que el Gobierno resolviera unilateralmente retrotraer los precios de 1.432 productos al 1° de octubre y congelarlos hasta el 7 de enero de 2022, desde el sector empresarial respondieron que hay riesgo de desabastecimiento.

“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, dijo Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), a LT9.

El dirigente empresarial resaltó que los controles de precios nunca han funcionado en ningún lado. “Son una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa”, comentó Grinman y agregó que si esa fuera la solución para controlar la inflación, “en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años”, ironizó.

Respecto a los componentes con los que se forman los precios, señaló que el 75% de las importaciones son productos necesarios para la producción nacional. “Si usted va a una góndola de supermercado y tiene ganas de comprar jugo de naranja, la caja es importada, el conservante es importado, el colorante es importado. Y todo eso tiene que ver, por un lado, con el comercio administrado que está haciendo el Gobierno y con la disponibilidad de los dólares y a qué dólar para poder comprar”, destacó.

“Ni hablar de los costos internos, impuestos. Ni hablar que en cualquier momento un sindicato te bloquea la empresa y no te deja trabajar por varios días. O sea que hay un montón de factores que hacen a que los costos argentinos sean altos”, se quejó y disparó: “Pero claro, para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios. Entonces los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación”, dijo.

Minutos después de sus declaraciones, Roberto Feletti secretario de Comercio le respondió vía Twitter: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino".

"Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos", sentenció.