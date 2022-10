Empresarios textiles le contestan a Massa: "No somos nosotros los formadores de precios"

El ministro de Economía, Sergio Massa, les advirtió a las empresas textiles que está dispuesto a abrir la importación de productos y avanzar con la eliminación de beneficios fiscales si no moderan los aumentos de precios de la indumentaria. El aviso se da luego de que le fuera solicitado al sector la presentación de un plan para contener los precios que deberá ser presentado antes de la próxima semana.

La noticia no cayó nada bien en el sector textil rosarino donde los empresarios se apuraron en señalar que no son ellos los formadores de precios y que hay que tener en cuenta todas las variables que inciden a la hora de confeccionar una prenda. También admitieron que se registran sobreprecios en la cadena de producción y que, en caso de avanzar con un acuerdo de este tipo, deben sentarse todos los sectores en la mesa a discutir.

Justamente la tensión se da en un escenario donde el rubro "prendas de vestir y calzado" fue el que más incrementos mostró dentro de los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, exhibiendo una suba del 10,6% y ubicándose por encima del 6,2 del nivel general de inflación.

En diálogo con Ecos365, el presidente de la Cámara Industrial de la Indumentaria Rosario, Mario Giambattistelli, indicó que abrir la importación de indumentaria "sería terminar de matar lo que queda de la industria nacional" y aseguró que hoy en día gran cantidad de marcas de ropa trabajan en un mix entre fabricación propia e importación ya qe hay prendas que no pueden fabricar por falta de insumos.

"En la industria hay un mix entre lo que es la manufactura nacional, la importación y algo de contrabando también. Pero hablamos de un sector que produce y da trabajo a una gran cantidad de personas, lo que el Gobierno debería pensar más que en permitir la importación es en subsidiar el costo de los insumos que no paran de aumentar pero es incapaz de avanzar sobre los sectores con poder", consideró Giambattistelli.

En este sentido, se refirió a "100 empresas", que manejan los precios del rubro textil, entre las que figuran algodoneras, hilanderías, productores de lino, e importadores de avíos como cierres, hebillas, entre otros.

"Un 400% aumentó de un inverno a otro el hilo solamente y cuando fui a comprar cierres me dijeron que no había por las expectativas sobre lo que iba a pasar con el dólar entonces no se vendía. Todo esto, sumada al costo de alquiler de un local, el pago de impuestos, de trabajadores, son todos gastos que debe afrontar un comercio", sostuvo el referente textil.

Por su parte Sergio Collatti de la marca This Week consideró que el problema son "las grandes corporaciones" que hay en el sector y nombró a la algodonera TN Platex que, en sus palabras, es una de las que maneja el mercado del algodón en Argentina.

"Yo quiero tratar de vender la mejor calidad posible con el menor costo posible, pero los formadores de precios no somos nosotros. Si hoy no hay un acuerdo multisectorial es inviable generar programas de precios porque a vos como empresario te aumenta todo y cada vez menos gente puede comprar", indicó Collati.

A su vez hizo hincapié en la necesidad de importar cierto tipo de prendas que, por los componentes y el nivel de desarrollo que conllevan deben ser ingresadas del exterior ya que no hay industria nacional que pueda fabricarlas, como es el caso de las camperas "tipo canelón", modalidad que también encarece su costo al público.

Desde la marca de ropa deportiva, Vandalia, Eduardo Levi consideró la posibilidad de que haya sobreprecios y señaló que esto ocurre cuando en el mercado "hay incertidumbre" en materia económica, algo que, según su visión, se solucionaría con señales y reglas claras por parte del Gobierno.

"Desde hace unos meses se muestran diferentes intenciones que desconciertan a los formadores de precios y esta incertidumbre muchas veces se traslada en aumentos de precios. Nosotros desde mi marca solo compramos hilado pero también sufrimos las consecuencias porque el importador tuvo que empezar a manejar sus insumos con dólar blue, no podía hacer pago adelantado y tenía solo un acceso a la materia prima a través de dólares billetes y eso obviamente generó un aumento", señaló Levi.

También hizo mención a la normativa Sira que el Gobierno reglamentó a partir del lunes, la cual fija el nuevo sistema de permisos que deberán tramitar las empresas para importar. "A estas señales son a las que me refiero. Teniendo señales claras de lo que se puede hacer y lo que no quizás se alcanza a controlar el tema de los aumentos, pero si hay incertidumbre no. Hoy no se sabe cuánto vale cada cosa", destacó Levi.

Por último, analizó los dichos del Ministro Massa de abrir las importaciones para que ingrese mercadería de otros países: "si no hay dólares suficientes para importar medicamentos o insumos, no sería razonable gastarlos en ropa importada que además se reflejaría en quita de puestos de trabajo".