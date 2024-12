Entre el dólar flotante y las sombras del cepo: ¿Es 2025 el año del despegue?

El primer año de gobierno de Javier Milei en Nación y Maximiliano Pullaro en Santa Fe cierra con señales mixtas. En lo económico, el éxito de controlar la inflación, señalado incluso por el propio presidente como el ajuste más grande de la historia de la humanidad, marca un hito, pero a un costo social y productivo significativo, y manteniendo un alto nivel de año. Mientras tanto, el dólar oficial y el blue convergen, pero el cepo sigue siendo una incógnita central.

Dentro del círculo rojo político y empresarial, las especulaciones sobre cuándo se levantará el cepo dividen las opiniones. Cercanos al gobierno sugieren que la decisión podría llegar antes de formalizar un acuerdo con el FMI (ya que es algo que exige el organismo), pero dependerá si habrá elecciones primarias (PASO). De allí que se sigue con atención la convocatoria a extraordinarias por parte de Milei. Si no hay primarias, y teniendo en cuenta las curvas de convergencia “técnica”, el gobierno podría tomar la decisión de ir a un esquema de flotación antes de terminar el verano. Si no, el horizonte se extendería hacia agosto o septiembre, aseguran quienes hablan con el equipo de Luis “Toto” Caputo. Todo ello en medio de un debate sobre cómo reaccionaría el mercado al liberar el tipo de cambio y cómo flotaría la moneda.

En términos de competitividad, el gobierno evalúa medidas de impacto, como la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, que nacieron con la vuelta de Domingo Cavallo al frente de Economía en plena crisis económica y financiera durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Podría ser gradual, que las empresas lo puedan descontar de otros impuestos, por ejemplo, hasta su eliminación. Aunque estas decisiones no tendrían impacto directo en el consumidor, apuntan a reducir cargas tributarias. Y seguir dando señales. Sin embargo, el sector agropecuario, uno de los pilares de la economía argentina, exige medidas más contundentes, especialmente frente a un peso apreciado que complica las exportaciones. Ajustes en las retenciones podrían ser el siguiente paso. ¿5, 7 puntos? Difícil decir cuando aún falta recorrido y, balanzas, como la crecientemente negativa en turismo, juegan en contra.

Optimismo externo, escepticismo local

En las recientes rondas de reuniones empresariales y cenas de fin de año, las perspectivas sobre la economía argentina son más optimistas, pero sobre inversión para 2025 aparecen mucho más divididas. Las casas matrices de multinacionales se pronuncian más esperanzados sobre el futuro del país, pero los CEOs locales prefieren actuar con cautela. Muchos destacan que el consumo interno sigue deprimido debido a la falta de mejora en los ingresos de los asalariados. Además, en este contexto de tipo de cambio real con un peso apreciado, las empresas están optando por importar más productos que producir localmente, una decisión estratégica para mejorar su competitividad, pero aleja inversiones.

La apertura de importaciones en sectores como la línea blanca, no se compensa -según los ejecutivos del sector- con una leve baja de precios en insumos clave como la chapa, el aluminio y plástico, por lo que plantea desafíos adicionales para la industria local.

Este panorama, que se repite en la mayoría de sectores, lleva a muchos industriales a modificar su modelo de complementación. En rubros como el textil y calzado más aún, ya que a diferencia de otras etapas de “dólar barato”, ahora directamente el consumidor puede importar los productos a un click. De allí que hasta los comerciantes, que antes eran ellos los que reemplazaron producción local por importada, ahora sean más cautelosos.

Inversiones internacionales y justicia en la mira

De todos modos, hacía años que no había un interés tan significativo de fondos de inversión mirando argentina. Santa Fe es una de las provincias que está bajo la lupa. Su historial financiero de ser ordenada le juega a favor. Por ejemplo, fondos de los Emiratos muestran interés en proyectos en Santa Fe, incluso hay intenciones que uno de los más importantes de esos grupo inversores de Dubai visite Rosario en marzo. Sin embargo, la falta de profesionalización en la presentación de proyectos por parte de las empresas o funcionarios suelen ser las primeras barreras para avanzar en este tipo de negocios. En otros casos, la clave, por el ticket mínimo que suelen operar estos fondos, exige articulación con jugadores relevantes como las grandes consultoras internacionales.

El RIGI parece acotado a Vaca Muerta, minería y litio. Pero otro tema que siguen los inversores internacionales con interés está en el frente judicial por la Ley de Tierras, que limita la compra de propiedades por parte de extranjeros. La Corte Suprema de la Nación tiene actualmente en sus manos dos causas clave.

Pero en el ámbito judicial no es lo único que se sigue con atención. En el caso Vicentín apareció tuvo repercusión el comienzo del proceso oral y público contra Ricardo Degoumois, abogado penalista Reconquista, por el abuso a una chica de 14 años. En la segunda audiencia se ventilaron las presiones que el acusado y otros abogados ejercieron sobre la mamá de la víctima. Son los mismos abogados que denunciaron a Mariano Grassi y empresas por estafa y extorsión en el conflicto concursal. Los últimos movimientos en torno a Vicentín exponen la posibilidad de que se esté en la antesala de nuevas definiciones en los próximos días.

Institucionalidad

Todo esto en un marco en el que Santa Fe se diferencia del gobierno nacional claramente por la vía institucional de reformas en todos los planos a través de la Legislatura. Pullaro logró al cierre de su primer año de gestión que senadores y diputados sancionen -incluidas fuertes discusiones internas entre radicales y socialistas- todas las reformas anunciadas durante la campaña: códigos procesales, previsional, judicial y los ejes por donde se definirá la renovación de la Constitución. También presupuesto y ley impositiva. “Esto no cambia el clima de negocios pero son señales de institucionalidad, no es bueno como señal que no haya salido Ficha Limpia ni presupuesto otra vez”, apuntó a Ecos365 un alto ejecutivo asociado a multinacionales en Buenos Aires durante uno de los cócteles que hubo esta semana, que considera que el rumbo es correcto pero que faltan años para que la Argentina vuelva a ser creíble.

El gobernador definirá en los próximos días, semanas, los nombres de los candidatos que elevará a la Legislatura para la Corte Suprema de Santa Fe. Prácticamente están definidos, incluso el propuesto por una parte del peronismo.

Dentro de la agroindustria, y más en particular de los mandos medios de las compañías que operan en la región, llamó la atención la decisión a nivel global que tomó Cargill, con despidos en esos puestos de decisiones, entre otros, que sumaron medio centenar a nivel local. ¿Otras gigantes de la industria podrían tomar decisiones similares?

La semana que se inicia tendrá en Rosario la inauguración de la ampliación y estreno de los cines "las tipas" del Paseo del Bosque. También será la presentación en sociedad del flamante presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), José Cachero, un histórico apellido del sector que llegará al cargo en un contexto de renovación de autoridades en la mayoría de las gremiales empresarias de la región. Otras llegarán durante el año próximo.

A medida que se acerca el 2025, los desafíos persisten. Desde la definición del cepo cambiario hasta las reformas impositivas y el impacto de las decisiones judiciales, el futuro económico de Argentina sigue atado a un delicado equilibrio entre optimismo internacional y restricciones locales. En este escenario, tanto Nación como provincia deberán articular políticas que concilien competitividad, inversión y crecimiento sostenible.