Facebook dejará de llamarse así: el plan de Marck Zuckerberg

Facebook dejará de llamarse así, pero, no se trata sólo de un cambio de nombre empresarial lo que anunciará Mark Zuckerberg, sino de algo que dará un paso más allá, algo que trascenderá el simple Me Gusta o No me Gusta, el posteo de noticias, o de recetas de cocina, cumpleaños y vacaciones familiares: significará el fin de la red social tal como era entendida hasta ahora y el ingreso en el mundo del “Metaverso”´.

Según la definición técnica más usual, de un entorno virtual abierto en el que se pueden compartir experiencias con otras personas de una forma casi vivencial, y que será el sucesor de la actual internet móvil.

Zuckerberg pretende que esta tecnología supere el Facebook bidimensional para convertirse en una empresa de “realidad aumentada”. Facebook cuenta en la actualidad con 3 mil millones de usuarios activos, que de esta forma quedarían tagueados e interconectados en una especie de plataforma abarcativa y multimedio. Zuckerberg presentó el Metaverso en una conferencia virtual en julio último.

“Es el futuro en el que estamos trabajando”, dijo. “Un entorno virtual en el que se puede estar presente con nuestros amigos en un espacio digital. Un internet encarnado en el que estás dentro”, según publicó Ámbito. El creador de Facebook está convencido de que las gafas de realidad aumentada, que nos conectarán con nuestros “contactos” en la red social como si estuviéramos en persona con ellos, y en el espacio que elijamos, serán tan comunes en el futuro como los celulares de hoy. Algo así como volver real algunos de los capítulos de la serie distópica “The Black Mirror”, que puede verse en Netflix.

Todo esto ocurre cuando Facebook atraviesa uno de sus momentos más negros ante la ley. Ayer, el fiscal general de Washington, Karl Racine, dijo que incluyó a Zuckerberg como acusado en su demanda contra la empresa por el escándalo de violación de datos de Cambridge Analytica en 2018. “Nuestra investigación reveló que Zuckerberg estuvo personalmente involucrado en decisiones relacionadas con Cambridge Analytica y la falla de Facebook para proteger los datos de los usuarios”, agregó.

De acuerdo con la demanda, Facebook violó la privacidad de los usuarios al permitir que Cambridge Analytica, una agencia de consultoría política del Reino Unido, obtuviera datos personales de los usuarios, incluidos millones de estadounidenses. En 2019, un juez rechazó una moción de Facebook para desestimar la demanda. Del mismo modo, se impuso a Facebook la creación de un comité independiente para temas de privacidad, sobre el cual Zuckerberg no tendría control.

La primicia de estos cambios los dio la publicación tecnológica estadounidense The Verge, la cual también agregó que los problemas legales que enfrenta la empresa podrían haberlos acelerado. “Un cambio de nombre corporativo daría a Facebook la oportunidad de introducir una nueva imagen de sí misma”, dijo The Verge “en medio de una intensa investigación por parte de legisladores y reguladores sobre sus presuntos daños. Las prácticas de Facebook han atraído una atención aún mayor tras las recientes acusaciones de una ex empleada que denunció que la empresa ha priorizado los beneficios sobre la seguridad (acusaciones que Zuckerberg ha negado)”.

El Congreso de los EE.UU., además, desea establecer una aplicación de las leyes antimonopolio en las redes sociales, pero aún no hay consenso sobre cómo proceder.

El nuevo nombre corporativo de Facebook abarcaría sus aplicaciones individuales y unidades de negocio, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus. Zuckerberg tiene previsto hablar sobre todos estos cambios en la conferencia “Facebook Connect” el 28 de octubre, pero el nuevo nombre corporativo podría anunciarse antes, según The Verge.

The Verge especuló que un posible nombre podría centrarse en “Horizon”, una versión de realidad virtual de Facebook que aún no ha sido lanzada. La división de realidad virtual de Facebook, Oculus, fue pionera en materia de auriculares, financiando la creación de contenido virtual. Facebook ha creado un equipo dedicado al metaverso y hace unos días anunció sus planes de contratar a 10.000 empleados en Europa para trabajar en el proyecto.

The Verge recordó que el término “metaverso” fue acuñado por el novelista Neal Stephenson para describir un mundo virtual al que la gente escapa de un mundo real distópico. La publicación especializada, sin embargo, omitió mencionar “La invención de Morel”, de Adolfo Bioy Casares, que se anticipó varias décadas al proyecto de Zuckerberg.