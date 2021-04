Ganancias para la soja en el cierre del mercado de granos

En la rueda de hoy, el mercado de granos local contó con ofertas de compras alcistas, tanto por los cereales como por soja, acompañado por discretos volúmenes comercializados.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 331.9/t. En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

Por soja, U$S 322/t disponible, y U$S 324/t en Mayo.

Por trigo, U$S 210/t Mayo, y U$S 200/t Diciembre.

Por maíz, U$S 205/t disponible, y U$S 200/t Junio.

Por girasol, no se registraron ofertas de compras.

Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

Miércoles con alzas para los tres cultivos, mientras continua la preocupación por la oferta global del trigo. Además, la demanda de maíz y soja sigue en niveles muy elevados.

Trigo

Los contratos de futuros de trigo cierran este miércoles con importantes ganancias. La escasa humedad en los suelos estadounidenses y proyecciones pesimistas para la producción europea estimulan al alza los precios en la medida que se temen recortes de la oferta global del cereal. A este panorama pesimista desde lo productivo se le suman fuertes tomas de posiciones, que también ayudarían a impulsar las cotizaciones.

Maíz

Los futuros de maíz marcaron un cierre con subas en Chicago. La producción de etanol en Brasil, uno de los principales productores del mundo, creció un 58% en lo que va del año, estimulando la demanda del grano amarillo, y consecuentemente, sus precios. Asimismo, parece que la elevada producción de etanol en Estados Unidos y las históricas importaciones de maíz que viene realizando China también son de la partida para continuar con este rally alcista.

Soja

La soja también finaliza la jornada con alzas, tanto en poroto así como en harina y aceite. En los tres commodities se observan tomas de posiciones netas en el marco de un buen ritmo de ventas externas en Estados Unidos. Los datos de importaciones de China del día de ayer también habrían colaborado en estimular las alzas. Además, la cancelación de programas alimentarios por parte de la Administración Biden se lee como una señal al sector procesador estadounidense, que espera incrementar su demanda a partir de próximas políticas medioambientales a implementar por el gobierno demócrata.