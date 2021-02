Guzmán: "El crecimiento de la economía debe ir de la mano del salario"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que es necesario que "los salarios crezcan más que los precios" y que debe haber un "impacto en el bolsillo de la gente", para la revitalización del consumo. De esta forma,fijó la posición del Gobierno sobre la negociación que se convocará para la semana próxima con empresarios y sindicatos.

En declaraciones al canal C5N, Guzmán aseveró que "la recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación de la economía" al asegurar que el Gobierno no pondrá techo a las paritarias sino que se buscará coordinar las políticas de precios y salarios."Más que emparejar, los salarios tienen que crecer más que los precios", sostuvo y consideró que "desde el gobierno nunca se manifestó eso (poner techo a las paritarias)",afirmó.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de establecer un tope en las negociaciones salariales, Guzmán sostuvo que "desde el Gobierno nunca se manifestó eso". El Gobierno planea reunir la semana próxima a representantes de la CGT y los empresarios para negociar precios y salarios. El rechazo a los topes ya había sido expuesto por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Política económica

Guzmán señaló que "hay dos grandes temas de política económica para el 2021 y los años que siguen: la recuperación de la actividad junto a la generación de empleo y la reducción de la inflación por el otro".

Uno de los objetivos es "Administrar el conflicto distributivo para ir guiando las expectativas",e indicó que: "Por eso las políticas de precios y salarios van a ser muy importantes", definió.

También consideró que "hay indicios que son positivos de como viene desempeñándose la economía argentina. La caída del producto del 2020 va a terminar siendo menor de la que se había anticipado y esto nos da una base un poco más alto para lo que viene. La economía viene transitando una senda positiva con características heterogéneas porque todavía estamos en una pandemia".

El ministro sostuvo en el caso de la estabilidad cambiaria esta "es necesaria para que la economía se pueda desempeñar bien. Los distintos planes tienen en cuenta la premisa de que la estabilidad cambiaria es fundamental y en los últimos meses se vio una reducción de la brecha cambiaria."

Inflación y aumentos

Sobre el aumento de precios, Guzmán explicó: "Nosotros buscamos que la inflación se vaya reduciendo de una forma gradual y consistente. Hay dos grandes temas de política económica para nuestro período de gobierno: que son la recuperación de la actividad y la reducción de la inflación."

"Lo que ocurrió en los últimos meses del año tiene que ver con factores algunos estacionales, otros por los precios de las commodities", dijo y sumó "la inflación es un problema principalmente macroeconómico y el estado tiene un rol muy importante en gestión en el sentido de administrar el conflicto distributivo".

Respecto a la pregunta sobre los aumentos previstos en los servicios, el ministro prometió que "las tarifas se van a enmarcar en lo que establece la ley del Presupuesto".

"El cuadro tarifario que había dispuesto la administración de Juntos por el Cambio va a ser reemplazado, porque no lo consideramos razonable", aseguró.

Presupuesto 2021

Sobre este tema,el ministro afirmó que el Presupuesto 2021 "no es un Presupuesto que tenga en cuenta que vaya a haber restricciones de circulación como hubo en fase 1. Las medidas que se tomaron al principio de la pandemia tuvieron que ver con las restricciones de circulación que tenían un impacto en la actividad económica porque el sistema económico está preparado para que los bienes y las personas circulen. Estas medidas no son medidas por la pandemia per se sino por las restricciones de circulación", aseveró.

Agregó: "Tenemos un presupuesto que tiene en cuenta que el mundo viene de una pandemia y que la pandemia continúa. Si miramos el gasto, vemos que ha aumentado la inversión en inclusión social activa y eso tiene que ver con que la pandemia ha generado un impacto importante y eso está contemplado".