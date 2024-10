Habló "la one" del FMI: "Saludo el progreso de Argentina en la estabilización de su economía"

"Muy, muy buena reunión", dijo la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tras sacarse una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington. Georgieva explicó que hay un "un acuerdo en torno a las prioridades del país".

Reveló que felicitó al ministro "por el premio que recibió, que es muy merecido, porque observamos los indicadores objetivos y económicos de Argentina y vemos las mejoras", según medios en Washington.

"Muy buena conversación con el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo hoy. Saludó el progreso de Argentina en la estabilización de su economía mientras apoya a los más necesitados", indicó Georgieva en su cuenta de la red social "X".

"El FMI sigue trabajando con en un camino hacia una economía más próspera para todos los argentinos", señaló la titular del FMI.

La respuesta de Caputo no se hizo esperar y rápidamente, en inglés, posteó: "Thank You Georgieva"