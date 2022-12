Impuesto a las Ganancias: más de 40 gremios enviaron una carta al Ministro Massa

Las más de 40 organizaciones sindicales que vienen impulsando la “Mesa Sindical El Salario no es ganancia” le dirigieron una carta pública al ministro de Economía Sergio Massa planteándole la “necesidad de dialogar y encontrar una solución eficaz” en relación con la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios.

Recordemos que la Mesa intersindical contra el pago de Ganancias se constituyó en septiembre de 2022, por al impulso de sindicatos cuyos trabajadores “ven disminuidos sus ingresos en forma grosera”.

En la carta a Massa recordaron que “existen casos en que el trabajador paga más de impuesto a las ganancias que de aportes jubilatorios, de obra social y afiliación sindical, juntos”, mientras que en otros casos ese monto “supera el gasto de alquiler” o, de “forma inaudita”, hasta hay casos de jubilados que deben pagar el tributo.

“La lucha democrática que llevamos adelante los trabajadores en paritarias y que permite alcanzar aumentos y bonificaciones en la pelea desigual que llevamos frente a la inflación, se neutraliza por efecto del injusto impuesto”, detalló un párrafo de la misiva. Asimismo el texto puntualizó que, “esta realidad se profundiza ante cada aumento pactado produciendo un virtual congelamiento”.

En tanto, las entidades gremiales le recordaron a Massa que, “ya en octubre de este año le pidieron una reunión para discutir posibles soluciones y transitar un camino de reparación parcial como sería que el medio aguinaldo y las bonificaciones o gratificaciones pactadas con los empresarios y el Estado no se vean impactadas por el impuesto a las ganancias”.

Una decisión oficial en este sentido, sería considerada por los gremios que impulsan la iniciativa como “una tregua que se le daría a nuestros salarios al menos hasta que avance en el Congreso el debate sobre el proyecto de ley presentado por el diputado del Frente de Todos y dirigente bancario Sergio Palazzo y otros legisladores".

El mismo conlleva propuestas de contraprestación impositiva posibles que evitarían una limitación económica y financiera del Estado en todos sus estamentos”, agregaron en su misiva desde la Mesa Sindical

En coherencia con este planteo en simultáneo se inició en redes sociales la campaña “Fin de año sin impuestos a las ganancias sobre aguinaldo y bonificaciones/gratificaciones”, para discutir y acordar un Fin de año sin impuesto a las ganancias”, agregaron desde la Mesa Sindical.

Entre los integrantes de dicha mesa sindical aparecen: APSEE, APSAI, APSMBA, APJBO, APDFA, CEPETEL, Asoc. Judicial Bonaerense, FJA, APJ GAS, SIPREBA, FAPJRA, APJ Televisión Pública, ABP Buzos, ASIJEMIN, Asociación Bancaria, SIUNFELTRA, UPJ Bco. Pcia. Bs. As., UPSF, FTCIODyARA, FOETRA Bs. As., UPJET, SECASFPI, SOEPU, FGB, AGTSyP, ASSRA, APDESBA, UPJe Petroquímicos de B. Blanca, APJ CABA, APLA, AEPJN, FETERA, Sind. Químico Papelero de Cap. Bermúdez, SOERM, FESPROSA, FESINTRAS, SITRAJU, SUTEPA, UTI PAMI, SPIQyA SL, SECEIC, AMS Casinos Pcia. Bs. As., Luz y Fuerza La Pampa, Luz y Fuerza Zárate, Luz y Fuerza Mar del Plata, OTECH, APCNEAN y ATE CNEA.