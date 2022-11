Invertirán u$s 90 millones para construir una planta procesadora de maní en Santa Fe

MSU Agro, una de las compañías líderes del sector agropecuario en Argentina, confirmó la construcción de una planta modelo a nivel mundial de procesamiento e industrialización de maní para la exportación de calidad premium. Estará ubicada en el Departamento General López y contemplará, en una primera etapa, una inversión superior a los u$s 70 millones.

Según se conoció, la obra se iniciará durante el 1° trimestre de 2023 y empleará a más de 430 personas entre puestos de trabajo directo e indirecto, produciendo un fuerte impacto económico en la región.

Para fondear el proyecto, la compañía emitió la semana pasada Obligaciones Negociables por un valor nominal total de u$s 90.777.529. Los instrumentos emitidos fueron la Serie XI por un monto total de u$s 30.000.000 con vencimiento a los 48 meses y la Serie XII por un monto total de u$s 60.777.529 con vencimiento a los 120 meses.

Cabe destacar que la empresa tiene una fuerte presencia productiva en Santa Fe y proyecta a largo plazo un incremento dentro de su portfolio en las hectáreas sembradas. Esta iniciativa permite integrar la producción a campo con el proceso industrial y el uso de la tecnología de punta.

En ese sentido, se confirmó la adquisición de un campo de 13.000 hectáreas en el norte de la provincia de Santiago del Estero que se suma a su actual portfolio de tierras.