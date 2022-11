La fintech argentina Ualá despidió al 30% de su personal: los motivos

La fintech argentina Ualá despidió al 30% de su personal, según estimaron fuentes del mercado. Los empleados comenzaron a recibir los telegramas en las últimas 24 horas e informaron su situación en redes sociales.

La compañía se negó a difundir información oficial. Sólo se limitó a sugerir que las desvinculaciones fueron decididas porque había superposición de funciones entre los trabajadores de cuatro empresas que recientemente fueron adquiridas por el holding.

A mediados de año, en un reportaje concedido a la agencia internacional Bloomberg, Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de este unicornio argentino, había prometido que no habría despidos; todo lo contrario, se había comprometido a contratar más personal. Sin embargo, Ualá no pudo escapar a la situación crítica que afronta la industria tech, según quedó demostrado recientemente con otras firmas locales e internacionales que decidieron reducir sus plantas.

Mensajes en Linkedín

El rumor surgido en el sector se expandió a las redes sociales, en la medida en que los empleados cesados en sus funciones comunicaban su nueva situación laboral.

“No suelo hacer publicaciones por acá, pero hoy lo veo súper necesario ya que ayer fue mi último día en la compañía en la que trabajé los últimos 3 años. Ualá tomó la decisión de desvincular a un porcentaje de los empleados, y entre esos colaboradores me encontraba yo”, dijo una ex empleada en la red social Linkedin.

“Si bien es una noticia triste la que recibí, me llevo conmigo muchísimo aprendizaje, y el placer de haber trabajado con un equipo increíble. Desde ya muchas gracias y le envío mucha fuerza a las personas que están pasando por esta misma situación”, agregó la misma usuaria.

“Como debe ser de público conocimiento Ualá decidió el día de hoy afectar los puestos de empleo de un porcentaje de sus empleados. Dentro de ese porcentaje lamentablemente me toco a mi. Si bien es una noticia muy triste, por la epoca del año y por todo lo que quedarse sin empleo conlleva, no queria dejar de agradecer a la empresa y al equipo de Legales que son de una calidad humana impresionante y me han hecho sentir muy muy cómoda en este corto tiempo”, anunció otra ex empleada en la misma red social.

Los motivos}

En la empresa fundada por Pierpaolo Barbieri confirmaron que hubo desvinculaciones de “una cantidad muy acotada” de empleados en relación a los 1.500 trabajadores que la empresa tiene a nivel regional. Fuentes de la compañía prefirieron no decir cuántos empleados fueron despedidos sobre el plantel total de 1.300 personas que trabajan en la Argentina.

La empresa fundada en 2017 tiene operaciones en la Argentina, México y Colombia. Aseguraron que esas salidas se realizaron en base a acuerdos y que no están vinculadas a ninguna situación crítica sino a la superposición de funciones con las 4 empresas que Ualá adquirió en forma reciente.

El unicornio compró dos bancos (Wilobank en Argentina y ABC en México), una plataforma de ecommerce (Empretienda) y otra de préstamos al consumo (Ceibo Créditos). Se buscó una sinergia entre equipos dado que había posiciones redundantes.

A pesar de los despidos en Ualá aseguraron que la empresa tiene aún posiciones abiertas para contratar profesionales de distintas áreas. En este momento tienen 17 ofertas laborales abiertas en su web.