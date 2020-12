La plaza local tuvo una importante suba para el principal producto exportador la soja

El mercado contó con ofrecimientos alcistas para la soja y el maíz con entrega contractual, y valores estables por girasol y cebada.

Por soja con entrega contractual, la oferta de compra ascendió a $ 27.550/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual ascendió a U$S 195/t, y la propuesta por trigo disponible se mantuvo en U$S 205/t.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 81,2300 / 81,4300; +0,15% respecto al cierre anterior.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 340/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, contractual $ 27.550/t, y U$S 290/t Mayo´21.

- Por trigo, U$S 205/t disponible, y U$S 208/t Febrero’21.

- Por maíz, U$S 195/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 360/t disponible y desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´21.

- Por Cebada U$s160 el disponible

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con bajas para los tres principales granos. Los futuros de trigo ajustaron con baja producto de mejoras en estimaciones privadas para la producción en Australia. Los futuros de maíz cedieron luego de las precipitaciones que se dieron sobre zonas productivas de Sudamérica. La soja registró bajas, también impulsadas por las lluvias ocurridas en Sudamérica que mejoraron las perspectivas para la oleaginosa de nuestra región.