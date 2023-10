Las principales aseguradoras santafesinas cuentan cómo ven al dólar y a la economía que viene

Las proyecciones de las variables económicas en estos días de incertidumbre electoral son difíciles de estimar y complejiza la toma de decisiones de todos los actores económicos, pero en el horizonte de mediano plazo existe la coincidencia que existen señales de sectores clave que permiten pensar en una salida con crecimiento. ¿Qué pasará con los distintos tipo de dólar? ¿Habrá hiperinflación, plan Bonex o ninguna de las dos cosas en el corto plazo? ¿Cómo proyectan las compañías y ejecutivos la evolución económica para el 2024? ¿Qué pasará en Santa Fe?

Ecos365 reunió en el marco del 59° Coloquio IDEA, que se realizó esta semana en el hotel Sheraton de Mar del Plata, a los tres ejecutivos de las principales aseguradas santafesinas: Gustavo Badosa, presidente de SanCor Seguros; Mario Teruya, gerente comercial de La Segunda Seguros; y Diego Guaita, CEO de San Cristóbal, que dieron sus visiones sobre el escenario económico y sus proyecciones.

Para entender el peso que tienen las tres compañías vale señalar que figuran en el top five a nivel nacional y mientras la actividad económica de Santa Fe presenta el 9% de la Argentina, SanCor, La Segunda y San Cristóbal representan el 25% del sector asegurador.

¿Cómo están viendo el escenario en el corto plazo?

Badosa: La verdad es que como ninguna otra economía de la región, Argentina está a merced de los vaivenes de la política. Realmente las próximas semanas, y hasta fin de año, puede ser que el gobierno pueda mantener con muchísimo esfuerzo el tipo de cambio oficial.

En el escenario hasta fin de año nosotros vemos que si no se corrigen estas desigualdades y estas variables económicas con algún plan de estabilidad por parte del gobierno, seguramente la corregirá el mercado.

Vemos un escenario de mucha volatilidad y probablemente una inflación importante, por lo menos de dos o tres meses, importante, me estoy refiriendo a más del 20% mensual, casi casi en una híper, pero, bueno, depende de cómo la pueda manejar.

Guaita: En el corto plazo, las próximas semanas hasta fin de año, el escenario macroeconómico es complejo, volátil, con mucha incertidumbre, y más bien por todo el contexto macro político.

Esto de cara a fin de año, soy optimista, en el día después, pero obviamente de acá a fin de año vamos a estar enfrentando mucha incertidumbre, mucha volatilidad.

Y, obviamente, esperando el ajuste que se va a realizar en ciertos indicadores, cierta modificación del tipo de cambio que estamos esperando, ojalá se haga de la manera más prolija posible y con el menor costo para las personas. Porque la inflación está generando muchos pobres en Argentina.

Teruya: Camino a las elecciones estamos asistiendo a un escenario de deterioro sostenido de las principales variables macroeconómicas, potenciadas por la gran incertidumbre. Distintos serán los escenarios si hay ballotage y según quienes llegan al mismo. Por otra parte, quizás en el último tramo de la campaña, y en función de los candidatos que lleguen al ballotage, el BCRA devalué nuevamente al compás de la inflación, con todo lo que ello implica.

¿Qué les preocupa más, el tipo de cambio oficial planchado o la volatilidad de los dólares financieros y el blue?

Badosa: La verdad es que particularmente para las compañías de seguros, al tener una cartera muy importante y ser formadores del mercado de capitales, el tipo de cambio oficial planchado para nosotros no es una buena noticia. Porque tenemos muchos bonos que dependen del tipo de cambio y con una inflación de este nivel, de más del 10, 12%, la verdad que los rendimientos financieros que son muy importantes para nuestro negocio, son negativos y eso nunca está bueno.

Teruya: En Argentina vivimos una gran incertidumbre económica y ante las elecciones este escenario se acentúa con un dólar descontrolado, una inflación preocupantemente en alza, junto con la reciente desaceleración y caída en sectores como la construcción e industria.

Si tenemos que puntualizar lo que más nos preocupa, es el combo de volatilidad de los mercados más incertidumbre por la definición del escenario político.

Guaita: Desde el punto de vista del negocio, obviamente nos preocupan las inversiones. El negocio de seguros trata de cobrar una prima para asumir el riesgo que tiene una persona o una empresa, y esa prima invertirla para después pagar los siniestros y los gastos que tenemos de explotación.

Hoy es todo un desafío, invertir el dinero en Argentina, por la incertidumbre que provoca el contexto, Así que es una de las preocupaciones y la segunda preocupación también es el poder adquisitivo de las personas, que son nuestros asegurados, y que finalmente con inflación alta y con volatilidad también la sufren. Frente a esto nosotros tenemos que estar haciendo productos, adecuación de los productos y de nuestros precios para hacer frente a esta volatilidad.



En el Coloquio se vieron escenarios optimistas tras las elecciones en 5 sectores clave. ¿Coinciden? ¿Cómo lo ven a mediano plazo?

Teruya:Coincidimos que en nuestro país hay muchas oportunidades, en agroindustria, energía, minería, turismo y especialmente en la economía del conocimiento, y en todos los ecosistemas ligados a estos ejes, pero lo que necesitamos como punto de partida son "Reglas Claras". Se requiere estabilizar la macro, bajar el déficit fiscal, políticas productivistas e inversiones, simplificar el sistema impositivo, aliviar la carga tributaria, políticas de incentivo que nos permitan alcanzar competitividad a nivel global, entre otras.

Somos optimistas, tenemos todo para despegar, necesitamos buenos capitanes de tormenta.

Guaita: Respecto a los escenarios potencialmente que se vieron durante el Coloquio coincido en que es así. Argentina siempre tuvo potencial, lamentablemente, es un país que no lo sabe aprovechar. Esta es una nueva oportunidad única que se nos está presentando con un contexto externo favorable para nuestro desarrollo, y en lo interno también.

Siempre se ha hablado y lo seguimos hablando, del litio, del gasoducto, la industria de conocimiento, tenemos mucho talento argentino.

He tenido la posibilidad de trabajar durante 16 años asesorando a distintas empresas en Latinoamérica, y siempre el profesional argentino se ha destacado en los distintos países a los que hemos exportado, así que confío mucho en esta capacidad que tenemos para desarrollar la industria del conocimiento.

Soy optimista, y creo que podemos aprovechar este ciclo bueno que se nos presenta, para para ordenarnos en materia macroeconómica.

Badosa: Con respecto a los escenarios que se vieron potencialmente con buenas posibilidades, como siempre, Argentina tiene esas riquezas naturales, pero también es verdad que si no hay inversiones extranjeras será difícil poder llevarlas adelante. En algún punto hubo muchas y buenas inversiones en Vaca Muerta. Vamos a tener un superávit en lo que respecta a energía para los próximos años. Pero vemos difícil que rápidamente lleguen inversiones del exterior que puedan movilizar fuertemente la economía, por lo menos en este tiempo. Hay todavía plata en el mundo, pero siempre tienen que ver que los escenarios locales sean interesantes para la inversión y nosotros no estamos dando esa posibilidad.

Con respecto al final de la seca abre un escenario mejor para la economía general y Santa Fe en particular. ¿Cómo lo ven?

Badosa: Todavía no está claro el final de la seca. Hoy hay un déficit híbrido importante en la región, por ahí Santa Fe está generalmente bastante bien, pero hay problemas todavía en Córdoba y en algunas partes del noroeste de Santa Fe y en Buenos Aires. Todavía no está claro este Niño, pero dicen que a partir de noviembre se regularizarán las lluvias. Es verdad que después de tres años de seca, las napas todavía están, por lo menos, en setenta, ochenta, cien milímetros por debajo de lo que deberían estar.

Sin lugar a dudas que con una buena cosecha el derrame que abría en nuestra región sería importante. De todas maneras, respondió muy bien el mercado en general. Nosotros no tuvimos problemas y estamos en un nivel de cobranza similar al de cualquier buena época. Esperábamos que las cobranzas fueran sustancialmente menores o con alguna complicación en el sector agrícola, pero respondió muy bien el campo.

Esto, sin lugar a dudas, habla de que fueron a buscar las reservas e hicieron frente a sus obligaciones con reserva. Si hay una buena cosecha, el derrame natural sería muy importante para la región.

Teruya: Con un buen clima el país puede recuperar los 20.000 millones de dólares que perdió por la sequía del último año y también en Santa Fe, con todo lo que ello implica. Pero es imprescindible tener reglas claras de juego e incentivos a la producción para aprovechar esta macro.

Guaita: El campo presenta una nueva oportunidad para sembrar más, para incrementar las hectáreas. Creo que el campo también necesita que le den señales claras para que puedan invertir y ser socios tanto en las ganancias como en las pérdidas. Hoy tienen un sistema bastante perverso o difícil para el productor agropecuario, y creo que eso tiene que ser adecuado para que el productor agropecuario invierta y tenga la posibilidad de generar ganancias en este buen ciclo y contener las pérdidas.



¿Y qué camino o incentivos necesita el sector asegurador?

Badosa: Lo que necesitamos es reglas claras, institucionalidad. Nuestro sector particularmente, el sector de las RT se vio muy perjudicado con el tema de Covid. Nosotros tuvimos que hacer frente, la industria en general, tuvo que hacer frente a la industria aseguradora de riesgo del trabajo, tuvo que hacer frente por un decreto de necesidad y urgencia en el que teníamos que atender a todos los enfermos de Covid, más allá de si habían contraído la enfermedad en ocasión del trabajo o no.

Eso llevó a que todo el sistema perdiera entre 90 y 100 mil millones de pesos. No fuimos compensados. Es muy poco lo que lo que estamos recibiendo de un fondo compensador que ni siquiera cubre los intereses que devengan esos montos, y eso fue un golpe muy duro, y eso es claramente institucionalidad.

Un decreto de necesidad y urgencia, hizo que tengamos que afrontar una importante cantidad, que en nuestro caso en particular es de casi 18 mil millones de pesos, y eso me imagino que para un CEO o un presidente de una compañía extranjera darse vuelta y dar esas explicaciones a la casa matriz, debe ser durísimo, y seguramente no la entenderían.

Así que lo que nosotros necesitamos son reglas claras para crecer, tenemos muchas posibilidades de crecer.

El PBI que representa la industria del seguro en cualquier país desarrollado está casi al doble de lo que está en Argentina, entonces si vamos a una economía normal, tenemos mucho para crecer.

Guaita: Creo que las mismas reglas claras que necesita cualquier sector en la economía. La industria del seguro está muy atada al crecimiento de desarrollo del país. Si el país le va bien, la economía funciona. El sector de seguros es un sector que acompaña, es un sector que es clave para que las industrias, las personas estén seguras, protegidas, y puedan desarrollar su actividad con la menor preocupación posible, porque están asegurados, porque están protegidos.

Podemos invertir, podemos seguir tomando personas, es un sector que no ha hecho prácticamente desvinculaciones en todas estas crisis, que mantiene su dotación, todas las empresas en el mercado y creo que podemos seguir creciendo y tomando empleo y apostando por una Argentina mejor.

Teruya: Insisto en reglas claras, sensatez, ética y gobernabilidad.