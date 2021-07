Leves ganancias en la soja y pérdidas para el maíz y el trigo

En el último día del mercado local por el feriado del 9 de julio, Chicago finaliza con leves ganancias para la soja y pérdidas para el maíz y el trigo. La soja cerró la jornada con un leve repunte y quedó en US $510. El maíz, por su parte, finalizó con pérdidas del 2% llegando a US $251. En cuanto al trigo, cerró en US $224 con leves pérdidas.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), informan que las subas en la soja se justifican por los pronósticos de lluvias en zonas productoras estadounidenses que parecieran pesar más en los precios que la persistente sequía en el medio oeste norteamericano, que sigue amenazando los rendimientos de los cultivos. El leve repunte se dio en su posición más cercana y en las demás tuvo pérdidas.

El maíz concluye con importantes caídas para todas sus posiciones. En épocas de pleno desarrollo del grano, las lluvias colaboran en mejorar un alentador panorama de humedad de suelos para el maíz. Uno de los principales motivos de incertidumbre en el mercado, es la prohibición de variedades de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de maíz en México, con posibilidad de prohibir importaciones hacia 2024, aportan desde la BCR.

En cuanto al trigo, nuevamente cierra con bajas. Las lluvias mejoran la humedad de los suelos donde se está desarrollando el trigo de primavera estadounidense, aún en estado crítico, la peor condición en más de 30 años. Las pérdidas se profundizan porque "el área cultivada de trigo en Gran Bretaña se expande acompañando una considerable mejora en las condiciones de siembra". Una compra de Arabia Saudita en torno a las 0,36 Mt le da oxígeno a los precios, limitando sus bajas.

En el mercado local, la caída de exportaciones de trigo impactó por encima del promedio en los puertos del Gran Rosario, generando una merma en la participación de embarques.