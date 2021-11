Los 5 libros que Bill Gates recomienda para este fin de año

Se acerca fin de año y Bill Gates, el cuarto hombre más rico del mundo, compartió a través de su blog "Gates Notes" un listado con los cinco libros que más adoró leer este año. Se trata de recomendaciones que van desde ciencia hasta ciencia ficción.

Es habitual para esta fecha del año que el empresario multimillonario comparta alguno de sus elegidos para leer. Esta vez, además de ciencia, añadió otros géneros literarios: "Últimamente, me he sentido atraído por el tipo de libros que me hubiera gustado leer cuando era niño", confiesa Gates al comenzar el artículo.

"Cuando era niño, estaba obsesionado con la ciencia ficción", continúa y agrega: "había algo tan emocionante para mí en esas historias que empujaba los límites de lo que era posible". De esta forma, luego de unas lineas donde cuenta las razones de su elección, comienza con el listado de los cinco títulos que recomienda para terminar este 2021.

1. Mil cerebros: una nueva teoría de la inteligencia, por Jeff Hawkins

Este libro de Jeff Hawkins presenta, según Gates, una nueva teoría de la inteligencia artificial. "Si está interesado en aprender más sobre lo que se necesita para crear una verdadera IA, este libro ofrece una teoría fascinante", escribe.

Gates elogia este libro por el enfoque que tiene sobre un tema que, según él, “nos ayudará a abordar desafíos verdaderamente complejos y multifacéticos, como mejorar la medicina”.

2. El descifrador de códigos: Jennifer Doudna, edición genética y el futuro de la raza humana, por Walter Isaacson

Este libro es, según Gates, “mucho más amplio” que un simple retrato de Jennifer Doudna, la científica ganadora del Premio Nobel que ayudó a descubrir el CRISPR, una técnica de edición genética para modificar el ADN.

"Lo conozco debido a mi trabajo en la fundación Bill y Melinda Gates, pero aprendí mucho de este libro, completo y accesible, que habla sobre el descubrimiento de esta técnica, que fue realizada por la bioquímica ganadora del premio Nobel, Jennifer Doudna, y sus colegas”, cuenta el empresario.

3. Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro

En este caso se trata de un libro de ficción que cuenta la historia de un robot que brinda compañía a una niña enferma. "Me encanta una buena historia de robots, y la novela de Ishiguro sobre un 'amigo artificial' de una joven enferma no es una excepción", dice Gates.

"Este libro me hizo pensar en cómo sería la vida con robots súper inteligentes y si trataremos este tipo de máquinas como piezas de tecnología o como algo más", añade.

4. Hamnet, de Maggie O’Farrell

El cuarto se trata de un libro que imagina la vida del hijo de William Shakespeare, Hamnet, y cómo su trágica muerte a los 11 años pudo haber influido en una de sus obras más famosas.

"Si eres fanático de Shakespeare, te encantará esta novela conmovedora sobre cómo su vida personal pudo haber influido en la escritura de una de sus obras más famosas", escribe el empresario.

5. Proyecto Ave María, de Andy Weir

En este caso, se trata de un libro un poco más divertido, según Gates. "La novela es una historia loca sobre un profesor de ciencias de secundaria que se despierta en un sistema estelar diferente sin recordar cómo llegó allí", relata.

"Es una lectura divertida y lo terminé todo en un fin de semana", añade el empresario sobre este último libro para concluir.

¿Dónde encuentro la recomendación completa?

La reseña completa que hizo Gates de cada uno de los libros puede encontrarse −en el idioma original−, en su blog "Gates Notes", donde, además, el empresario acostumbra subir posteos de interés general.