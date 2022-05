Los equipos de fútbol masculino y femenino de Estados Unidos recibirán el mismo salario

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos ha llegado a acuerdos de negociación colectiva históricos con sus equipos nacionales masculinos y femeninos que alinean el pago de los equipos y crean un mecanismo único para compartir premios en efectivo de sus respectivas competiciones de la Copa Mundial.

Los acuerdos laborales siguen a años de presión legal sobre la federación de EE. UU. por parte de miembros de su equipo femenino, cuatro veces campeón de la Copa del Mundo y logran lo que las mujeres habían estado buscando: igualdad salarial.

Los nuevos acuerdos son un esfuerzo por resolver un espinoso problema de equidad salarial que involucra a dos equipos con estructuras salariales e historiales de desempeño muy diferentes. Las mujeres de EE. UU. ganaron las dos últimas Copas del Mundo, pero argumentaron que les pagaron menos que al equipo masculino de EE. UU. que no logró clasificarse para el torneo de 2018.

Los nuevos acuerdos intentan eliminar esas diferencias creando “términos económicos idénticos” para los dos equipos. Para los juegos amistosos, US Soccer pagará a los jugadores masculinos y femeninos las mismas tarifas de aparición en la lista y pagos por desempeño, según el resultado del partido y el rango del oponente, con las mismas estructuras de niveles.

Para las competiciones oficiales, incluida la Copa del Mundo, los jugadores masculinos y femeninos obtendrán las mismas tarifas por participación en los partidos. Para las competiciones oficiales fuera de la Copa del Mundo, los hombres y las mujeres también obtendrán los mismos bonos de juego.

Los acuerdos otorgan aumentos significativos tanto a jugadores masculinos como femeninos, según Becca Roux, directora ejecutiva de la asociación de jugadoras de EE. UU. Por ejemplo: una jugadora solía ganar 6.750 dólares por formar parte de la lista de un equipo que ganó un partido de clasificación para la Copa Mundial. Su contraparte masculina ganó 18.125 dólares por los mismos logros. Ahora, los jugadores masculino y femenino ganarán 24.000 dólares cada uno en ese caso.

“Siento mucho orgullo de que haya muchas jóvenes que verán lo que hemos logrado y crecerán reconociendo su valor en lugar de luchar para encontrarlo”, dijo la jugadora estadounidense Margaret “Midge” Purce.

Los acuerdos también hacen un intento extraordinario por borrar una disparidad que está más allá del control de US Soccer: la brecha en premios en metálico entre lo que el organismo rector mundial del fútbol, la FIFA, otorga para las Copas Mundiales de hombres y mujeres. El título femenino de EE. UU. de 2019 llegó con un premio de u$s 4 millones; en el torneo masculino de 2018, los equipos recibieron u$s 8 millones solo por clasificarse y el ganador recibió $38 millones.

Los nuevos acuerdos, dice la federación de EE. UU., convierten a EE. UU. en el primer país donde los equipos nacionales acordaron juntar y compartir el dinero de los premios de los torneos. Para hacer eso, los jugadores masculinos de EE. UU. renunciarán a parte de sus ganancias de la Copa del Mundo, sin importar dónde terminen, para lograr una división equitativa del premio en efectivo con las mujeres.

“No quiero que eso se pase por alto”, dijo la presidenta de US Soccer, Cindy Parlow Cone, una exjugadora estadounidense. “Creo que nuestros hombres deben ser celebrados y felicitados. Creo que todos estamos muy agradecidos de que se hayan sentado a la mesa y hayan hecho posible este acuerdo histórico”.

Sin embargo, no fue una discusión fácil por parte de los hombres.

“No puedo decir que cada conversación fue fácil con todos los miembros de nuestro equipo, o involucrados en nuestras negociaciones”, dijo el jugador estadounidense Walker Zimmerman. “Pero al final del día, los muchachos se unieron y dijeron: 'Esto es lo que tenemos que hacer para llegar a un acuerdo y así es como podemos hacer crecer el juego colectivamente'. ”

Como parte de los acuerdos, US Soccer compartirá una parte de sus ingresos por derechos de transmisión y patrocinio con los equipos masculino y femenino, otra primicia.

Que el equipo femenino llegara a un nuevo acuerdo laboral era un requisito del acuerdo de $24 millones alcanzado en febrero por US Soccer y las docenas de jugadoras que lo demandaron por discriminación de género en 2019. El acuerdo aún necesita la aprobación final de la corte.

Lograr los acuerdos laborales requirió una cooperación sin precedentes. Las dos asociaciones de jugadores negociaron previamente acuerdos separados en años separados. Esta vez, los hombres y las mujeres negociaron y llegaron a acuerdos que se ejecutan simultáneamente. La fecha de implementación de los acuerdos es el 1 de junio y se extienden hasta 2028.

Los nuevos acuerdos eliminan la mayoría de los aspectos del problema que había perseguido el debate sobre la equidad salarial: cómo comparar la compensación de dos equipos cuyos contratos les pagaron de formas muy diferentes.

Según su acuerdo laboral anterior, a las mejores jugadoras de EE. UU. se les pagaban salarios base junto con bonificaciones por apariencia, juego y otras. Mientras tanto, a los hombres de EE. UU. se les pagaba casi en su totalidad en bonos de apariencia y juego, pero esos bonos eran mucho más altos que los ofrecidos a las mujeres.

En marzo de 2019, después de no poder ganar terreno con una queja de 2016 ante la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, los miembros de la selección nacional femenina de EE. UU. demandaron a US Soccer. Alegaron que la federación les pagó ilegalmente menos que al equipo masculino de EE. UU. y les proporcionó menos personal, viajes y lugares de juego.

En mayo de 2020, un juez federal desestimó los reclamos salariales de las mujeres y dictaminó que no habían proporcionado pruebas suficientes para respaldarlos. Las mujeres apelaron la decisión. También obtuvieron un acuerdo parcial con US Soccer para mejorar las condiciones de trabajo .

A medida que avanzaba el litigio, la acritud entre la federación y el equipo femenino dañó la imagen de US Soccer. Varios de los patrocinadores de US Soccer criticaron públicamente una presentación judicial de 2020 de la federación argumentando que los jugadores masculinos tenían "más responsabilidad" y tenían un "mayor nivel de habilidad" que las jugadoras.

El entonces presidente de US Soccer, Carlos Cordeiro , renunció durante la posterior reacción pública. Cone, quien había sido vicepresidente de US Soccer, asumió como presidente después de la renuncia de Cordeiro.

Trabajó para reconstruir las relaciones con las mujeres estadounidenses. En enero, Cone escribió en una carta abierta que US Soccer no ratificaría ningún acuerdo laboral sin que los equipos masculino y femenino acuerden compartir el dinero del premio de la Copa Mundial.

Los acuerdos laborales se producen cuando los ingresos de la federación están aumentando. A principios de este año, US Soccer llegó a un acuerdo de ocho años para las transmisiones en inglés de los partidos de las selecciones nacionales masculinas y femeninas en Turner Sports y HBO por entre 25 y 27 millones de dólares al año, según Sports Business Journal. Eso es casi lo que un consorcio de marketing ha pagado en los últimos años a US Soccer por asegurar y administrar sus acuerdos de derechos de transmisión y patrocinios.

En noviembre, Nike renovó su patrocinio de US Soccer desde hace mucho tiempo en lo que la federación llamó su acuerdo comercial más grande de la historia. US Soccer dijo al anunciar el acuerdo que él y Nike se "enfocarían en hacer crecer el juego femenino y brindarían un mayor acceso al fútbol para garantizar que sea el deporte más inclusivo en los EE. UU.".

La FIFA se ha comprometido a al menos duplicar el premio en metálico de la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, lo que aumentaría a un total de 60 millones de dólares, 30 millones más que en 2019.

Pero ese aumento en realidad ampliaría la brecha de premios entre hombres y mujeres. El pozo de premios para la Copa Mundial masculina de 2022 está aumentando en $ 40 millones desde 2018, a $ 440 millones. Tanto el torneo masculino de 2022 como el femenino de 2023 contarán con 32 equipos.

Según los acuerdos laborales de hombres y mujeres de EE. UU., US Soccer se quedará con un porcentaje del premio en metálico de la Copa Mundial y los dos equipos dividirán el total restante.

Por ejemplo, los hombres de EE. UU. que terminen en el puesto 9 al 16 en la Copa del Mundo de 2022 valdrían $ 13 millones en premios. Las mujeres de EE. UU. que ganen la Copa Mundial Femenina de 2023 podrían tener un valor estimado de $ 8 millones (la FIFA aún no ha anunciado el premio en metálico de las mujeres).

US Soccer se quedará con el 10% de las ganancias iniciales de la Copa Mundial, dejando a los hombres con 11,7 millones de dólares y a las mujeres con 7,2 millones de dólares. El total de $18,9 millones se dividiría, dando a cada equipo $9,45 millones.

Las mujeres estadounidenses han ganado cuatro de las ocho Copas Mundiales Femeninas celebradas desde el lanzamiento del torneo en 1991. Los hombres de EE. UU. nunca han ganado la Copa del Mundo masculina, que se lanzó en 1930. Después de perderse la Copa del Mundo de 2018, los hombres de EE. UU. clasificaron para el torneo de 2022 y son esencialmente un seguro para clasificar en 2026 cuando el torneo se expande a 48 equipos y el Estados Unidos alberga el evento con Canadá y México.

Un factor que ayuda a que los acuerdos laborales funcionen es que la mayoría de los hombres de EE. UU. ganan mucho más por jugar en su club que jugando con la selección nacional. El delantero estrella Christian Pulisic, por ejemplo, gana casi 10 millones de dólares al año jugando para el Chelsea en la Premier League inglesa, según el sitio de seguimiento de salarios Spotrac. Ha ganado una fracción de eso jugando para los EE. UU. en los últimos años.

Por el contrario, la mayoría de las jugadoras estadounidenses obtienen la mayor parte de sus ingresos de juego de la selección nacional y no de las ligas profesionales femeninas aún en desarrollo, aunque los salarios máximos están aumentando.