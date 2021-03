Mercado de granos: lunes con baja actividad comercial

En la primera rueda de la semana, se presentó una merma en el nivel general de actividad respecto a lo registrado el viernes. En este sentido, el mercado donde se destacó la mayor reducción en cuanto a número de compradores y de negocios concertados fue en el del trigo. A pesar de ello, los valores de este cereal presentaron una única disminución puntual comparando con la rueda previa. En cuanto a los granos gruesos, tanto el maíz como la soja mantuvieron un buen número de compradores realizando ofertas para la adquisición de mercadería. Sin embargo, las cotizaciones se presentaron mayormente a la baja en relación al viernes.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó la jornada con reducciones para el trigo y ganancias para el maíz y la soja. Los futuros de trigo fueron presionados negativamente por los pronósticos de lluvias en Las Planicies estadounidenses, las cuales ocurrirían en el período crítico de desarrollo de los cultivos. Por su parte, los contratos de maíz registraron alzas debido al efecto contagio de las subas de la soja. Además, las demoras en la cosecha de la oleaginosa en Brasil apuntalarían los futuros ya que podría generar complicaciones en la posterior siembra del cereal. Finalmente, los futuros de soja ajustaron con incrementos debido al lento avance de la cosecha brasileña, lo que genera complicaciones en cuanto al abastecimiento de corto plazo. Al mismo tiempo, el clima seco y caluroso de Argentina genera incertidumbre sobre posibles los rindes de los cultivos.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 90,3700 / 90,5700; + 0,22% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 137.789 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.822.490 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado de soja mostró un número de compradores similar al que se presentó el día viernes. No obstante, las ofertas de compra observadas fueron mayormente bajistas respecto a dicha rueda.

Por soja con entrega hasta el 20 de marzo se ofrecieron abiertamente US$ 328/t, representando una merma de US$ 2/t respecto a la jornada previa. En cuanto a fijaciones, el valor ofrecido de forma generalizada fue de US$ 330/t o de $ 29.825/t.

Por mercadería de la campaña comercial 2020/21, la mejor oferta de compra con entrega en abril se ubicó en US$ 330/t sin modificaciones. Por otra parte, la posición mayo presentó una reducción de US$ 3/t hasta los US$ 325/t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, la oferta para la entrega disponible se ubicó en US$ 450/t, sin variaciones. Nuevamente, a diferencia de lo ocurrido la semana anterior, no se realizaron ofrecimientos para la entrega full marzo.

Mercado de Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo se presentó un menor número de compradores activos y, de forma similar, se realizó un menor número de ofrecimientos abiertos. En la jornada se destacó la ausencia de ofrecimientos abiertos para la adquisición de mercadería de manera contractual.

Por trigo con entrega en abril se ofrecieron US$ 215/t, sin modificaciones respecto al viernes. Mientras que, la posición mayo se ubicó en los US$ 216/t, resultando en una caída de US$ 4/t. Por último, el segmento de descarga entre junio y julio se mantuvo nuevamente en los US$ 215/t.

En cuanto a la campaña comercial 2021/22, continúan ausentándose los ofrecimientos abiertos, a diferencia de lo ocurrido en semanas anteriores.

MAÍZ

En la primera rueda de la semana, el mercado de maíz mantuvo un buen número de compradores. No obstante, los ofrecimientos realizados fueron bajistas con la única excepción de la posición julio, donde se logró mantener su valor respecto al viernes.

El mejor ofrecimiento con entrega inmediata de maíz alcanzó los US$ 190/t, US$ 3/t por debajo del viernes. Además, las ofertas para los meses de marzo, abril y mayo se ubicaron en US$ 193/t, representando caídas de US$ 2/t para marzo y de US$ 4/t para los meses de abril y mayo respecto a la jornada previa.

Para los meses de cosecha tardía, se ofrecieron abiertamente US$ 188/t por la entrega en junio, resultando en una merma de US$ 2/t. Por otra parte, la entrega en el mes de julio se mantuvo en los US$ 190/t sin variaciones. Por último, se ofrecieron US$ 180/t para la entrega en agosto y septiembre, implicando reducciones de US$ 5/t y US$ 6/t respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la rueda de hoy, al igual que en la última jornada de la semana pasada se ofrecieron US$ 175/t para la descarga entre el 15 de abril y el 15 de mayo del 2022