Mercado de granos: subas generalizadas para la soja

En la plaza rosarina se dio una mejora en la dinámica comercial como consecuencia del aumento en el número de compradores realizando ofrecimientos para la adquisición de granos. En el mercado del trigo si bien se redujo parte del abanico de posiciones abiertas se destacó el renovado interés por mercadería de la próxima campaña.

Por su parte, el maíz operó con variaciones dispares en sus valores donde se dieron incrementos para la mercadería con entrega más cercana y reducciones para las posiciones más lejanas. Por último, en el mercado de la soja se dieron incrementos generalizados tanto para la mercadería de la actual campaña como del próximo ciclo comercial.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó la jornada con mermas para la soja y el trigo, mientras que únicamente el maíz presentó leves ganancias. Los contratos de trigo ajustaron a la baja luego de las subas de ayer, ante la expectativa de un panorama más claro sobre el estado de los cultivos estadounidenses tras las tormentas de nieve que azotaron zonas productivas.

Los contratos de soja cerraron con mermas luego de tres jornadas de alzas consecutivas, luego de la elevada demanda de exportaciones y de procesamiento de la oleaginosa en EE.UU. Finalmente, el maíz presentó leves incrementos debido a la incertidumbre en cuanto al clima en Sudamérica y a las expectativas en cuanto a la presentación del informe anual de superficie sembrada del USDA.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 88,7400 / 88,9400; + 0,45% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 139.780 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.582.790 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja aumentó el número de compradores activos pujando por la adquisición de mercadería, lo cual llevó a generar ganancias generalizadas. Por otra parte, se dio un leve acotamiento en el abanico de posiciones abiertas.

Por soja con entrega inmediata se ofrecieron US$ 328/t, US$ 3/t por encima de las ofertas abiertas del día viernes. Mientras que para la entrega contractual de oleaginosa y para las fijaciones, la mejor oferta alcanzó los US$ 330/t, representando un incremento de US$ 5/t para la entrega de mercadería.

Por mercadería de con entrega en abril la mejor oferta de compra se ubicó en US$ 322/t, superando en US$ 4/t los ofrecimientos del viernes. Además, para la entrega en el mes de mayo las ofertas abiertas alcanzaron un valor de US$ 318/t, US$ 3/t más que en la jornada previa.

GIRASOL

En el día de hoy, a pesar de presentarse un menor número de compradores se ofrecieron de forma abierta US$ 440/t por girasol con entrega disponible, sin variaciones respecto al viernes. Además, esta misma oferta fue realizada para la entrega en el mes de marzo.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, se presentó una leve reducción en el abanico de ofertas abiertas de compra principalmente del próximo ciclo comercial 2021/22. No obstante, en dicho segmento se dieron incrementos, mientras que cayeron las ofertas de la actual campaña.

Por trigo con entrega disponible y contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 205/t, US$ 5/t por debajo de la rueda previa. Mientras que la descarga del cereal en marzo se ubicó en US$ 212/t, resultando en una caída de US$ 3/t. Por otra parte, la entrega en abril y mayo se mantuvo en US$ 215/t, con junio mejorando US$ 1/t para alcanzar los US$ 216/t y julio sin variaciones en US$ 215/t.

En cuanto a las posiciones de la campaña 2020/21, la oferta para entrega entre noviembre y enero del 2022 presentó un incremento de US$ 10/t respecto al viernes, para alcanzar los US$ 200/t. No obstante, a diferencia de lo ocurrido en la rueda previa no se presentaron ofertas más allá de enero.

MAÍZ

El mercado de maíz, se presentó un mayor número de compradores respecto a la jornada del viernes. Al mismo tiempo, operó con ganancias en los ofrecimientos por mercadería con entrega más cercana y mermas en los ofrecimientos de entrega más alejados.

Por el cereal con entrega hasta el 26 de febrero, se ofrecieron de forma abierta US$ 203/t, resultando en un aumento de US$ 3/t respecto a la jornada previa. Sin embargo, se mantuvieron sin variaciones los US$ 200/t ofrecidos el viernes para la mercadería contractual.

Para la entrega en la nueva campaña comercial 2020/21, el segmento comprendido entre marzo y mayo alcanzó los US$ 203/t, US$ 3 por encima del viernes. Por su parte, las ofertas de compra con entrega en junio y julio cayeron US$ 5/t para ubicarse en US$ 185/t y US$ 180/t, respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo.