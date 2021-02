Mercados de granos: Viernes con bajas para la soja

En la tarde de hoy el mercado contó con ofertas de compras dispares, y discretos volúmenes comercializados.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 327/t.

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 325/t entrega hasta el 20/03, y U$S 324/t Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t contractual, y U$S 195/t Diciembre.

- Por maíz, U$S 195/t hasta el 27/02, y U$S 195/t Mayo.

- Por girasol, U$S 450/t disponible, y con entrega hasta 31/03.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

El trigo cierra con bajas presionado por un dólar fuerte, en tanto el maíz y la soja finalizan con saldo dispar, a la espera de novedades en el frente externo.

Trigo

El trigo concluye la última jornada de la semana con considerables bajas, en una rueda en la que el cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión deprimieron las cotizaciones del cereal. Además, con el retorno de un clima más cálido a las principales regiones productivas en EEUU se aminoraron las preocupaciones acerca de los daños que el gélido clima podría causarle al cultivo, lo que sumó a las presiones bajistas.

Asimismo, el bajo volumen semanal en las ventas para exportación y un fortalecimiento del dólar frente a otras monedas añadieron presión al mercado. De esta manera, el trigo cierra febrero con una caída mensual del 0,4%, su segundo declive mensual desde junio.

Maíz

Los futuros de maíz cierran la jornada con saldo dispar, registrando leves ganancias en el contrato con vencimiento más cercano y caídas en aquellos con vencimientos más lejanos. La falta de actividad en el plano externo sumado al fortalecimiento del dólar habrían presionado a las cotizaciones.

Soja

Los contratos de soja finalizan el día con saldo dispar al igual que el maíz, evidenciando caídas en sus posiciones más lejanas y subas en las más cercanas. Si bien compradores chinos han retornado al mercado luego de las celebraciones del año nuevo en el país oriental, la falta de novedades en el mercado exportador ejerció presión sobre los precios. Además, la demora en las labores de cosecha en Brasil genera preocupaciones respecto de la oferta en el corto plazo, lo que oficiaría de soporte para el mercado. La soja culmina de esta manera su noveno mes consecutivo al alza.