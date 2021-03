Mercados de granos: Viernes con subas para el maíz

El mercado de la fecha contó con precios de compras alcistas por maíz, y valores dispares por soja y trigo.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 329/t.

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 330/t entrega hasta el 20/03, y U$S 328/t Mayo.

- Por trigo, U$S 207/t contractual, y U$S 220/t Mayo.

- Por maíz, U$S 193/t disponible, y U$S 190/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t disponible.

- Por sorgo, U$S 175/t desde el 15/04 al 15/05 del 2022.

Cierre del Mercado de Chicago

Jornada alcista en Chicago. Compras técnicas y de oportunidad impulsan las cotizaciones del trigo y el maíz, en tanto las preocupaciones respecto del clima seco en Argentina apuntala los precios de la soja.

Trigo

Los futuros de trigo finalizan la jornada con subas, impulsados por compras técnicas después de las pérdidas de la jornada anterior. Sin embargo, una mayor solidez del dólar registrada en la jornada de hoy limitaría las ganancias, ya que tiende a hacer menos competitivo al cereal estadounidense en los mercados internacionales.

Maíz

El maíz termina el viernes con fuertes ganancias superiores al 3% luego de las caídas registradas en el día de ayer, en una jornada marcada por compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de inversión. Asimismo, la demora en la cosecha brasilera de soja genera retrasos en la implantación de maíz, lo cual en un contexto de una demanda global robusta y stocks globales ajustados aviva temores respecto de la oferta del cereal y oficia de soporte para los precios.

Soja

La soja finaliza la semana con considerables subas, y concluye así su cuarta semana consecutiva al alza, en la medida que el clima seco en Argentina y los pronósticos sobre su persistencia en el corto plazo continúa generando preocupaciones acerca de la oferta global de la oleaginosa y apuntalando al mercado. Por otra parte, las demoras en la cosecha de Brasil generan restricciones de oferta de corto plazo, y oficiaría de soporte para el mercado. Además, algunos operadores ajustaron sus posiciones de cara a la publicación del informe mensual del USDA el próximo martes, en el cual se espera que el organismo recorte aún más los stocks finales estadounidenses para la campaña próxima, lo cual también sumó a las presiones alcistas.