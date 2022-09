Nuevo bono: el Gobierno confirma que analiza una ayuda para sectores vulnerables

La portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que se analiza la posibilidad lanzar un bono para las personas que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Si bien no precisó fechas, la funcionaria aseguró que está en carpeta el proyecto. "No hay un anuncio en los próximos días pero es un tema que está en evaluación y tratamiento", dijo en su habitual conferencia de prensa.

A falta de un IFE 5, y tras conocerse cifras de Indec, el Gobierno nacional busca alternativas para acompañar a los sectores más vulnerables. En ese sentido, se analiza el pago de un bono de 50 mil pesos para personas que se encuentren en situación de indigencia.

Asimismo, durante octubre se acreditará un bono de $7.000 para los jubilados y pensionados, que se suma al aumento de haberes que rige desde septiembre. Los titulares de Asignaciones Familiares (SUAF) también recibirán un refuerzo de ingresos. Con el incremento, el haber mínimo alcanzó los $43.353.

Este viernes finaliza el llamado "dólar soja" y, según prometió el ministro de Economía Sergio Massa, con parte de lo recaudado se financiará el bono para los sectores más vulnerables. Esta propuesta fue clave para, a principios de septiembre, mantener dentro del Frente de Todos a Patria Grande, el espacio que lidera Juan Grabois.

El dirigente social aseguró entonces que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le anticipó que parte del dinero recaudador por el dólar soja iría a sectores que están en situación de indigencia.

En ese marco, la exmandataria utilizó sus redes sociales para insistir en una asistencia a la población más afectada económicamente, y se pronunció en favor de "una política de intervención más precisa y efectiva en el sector" económico para combatir la inflación y sus derivaciones.

"El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos", alertó a través de un hilo de Twitter.

Además, señaló que "está mas que claro" que la Argentina se encuentra "ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda". "Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad", remarcó.

Ante ese escenario, consideró que "el ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector".

Por último, la Vicepresidenta propuso "diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia".