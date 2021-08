Perotti anuncia el jueves un fondo para inversión en empresas de base científico tecnológica

Omar Perotti realiza una recorrida junto al ministro de Ciencia de la Nación, Roberto Salvarezza con el objetivo de anunciar importantes obras e inversiones que se llevarán a cabo en Santa Fe. En este marco, comunicó que el jueves 5 de agosto se hará la presentación formal del Fondo Soberano del Conocimiento.

Durante la apertura del 138º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de santa Fe, ya se había adelantado la puesta en marcha de esta iniciativa que busca potenciar la creación de un fondo provincial de inversión para la consolidación de empresas de base científico tecnológica.

En palabras del mandatario provincial, el jueves se darán a conocer todos los detalles y aseguró que se tratará de "un desembolso muy importante para un sector estratégico", con el cual se busca consolidar "un espacio nuevo en la provincia, no porque no exista sino porque no es un espacio de los tradicionales".

En este sentido, señaló que desde el primer día de su gestión se intenta construir un vínculo con este sector por ser el "que más va a facturar en la provincia de Santa Fe" y sostuvo que "todos los sectores tradicionales con el vínculo con las empresas de base científico tecnológica y con la investigación" van a dar un salto enorme en su valor agregado.

También destacó el trabajo conjunto con el ministro Salvarezza desde el 2011 al 2014 en la Comisión de Ciencia y Tecnología en Diputados y luego en el Senado "acompañando lo que fue el mayor nivel de inversión que la provincia de Santa Fe recibió en su historia en ciencia y tecnología" y añadió que de la inversión nacional, la provincia de Santa Fe fue en ese período la mayor beneficiaria.

"Estamos convencidos de esa línea de trabajo de acompañamiento al sector científico tecnológico y particularmente en esta etapa y en la etapa de pandemia donde hay hacia el sector de la ciencia y la tecnología para muchos argentinos un descubrimiento, para otros una valoración y para muchos de nosotros una confirmación del camino que no hay que abandonar nunca y que tiene que pasar a ser un activo de toda la Argentina", remarcó Perotti.

En su discurso también aprovechó para reclamar la aprobación de la Ley de conectividad, que se encuentra en la cámara de diputados de la provincia de Santa Fe. En esta línea precisó que: "para las radicaciones ya no es necesario solo energía eléctrica, gas y acceso sino que es necesario internet de alta calidad. (...) Estamos convencidos de que para la provincia es clave esta ley para su desarrollo".