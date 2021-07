Por qué se espera un mercado de granos volátil para el próximo mes

Los mercados estadounidense y local de granos estuvieron afectados esta semana por un informe clave del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que impactó favorablemente en los precios de la soja y maíz. Al punto se volvió a los precios más favorables que se manejaban antes de las caídas que se venían dando en la semana anterior y seguirán con mucha “volatilidad”.

Lisandro Lapunzina, uno de los directores de Grupo América, estimó para Ecos365 que el reporte del USDA “fue más de un millón de hectáreas inferior a lo esperado por el mercado tanto para soja como para maíz. Hubo un impacto muy fuerte ese mismo miércoles con un límite de suba en soja y muchos puntos arriba en maíz en Chicago”.

“Los próximos días serán seguidos con atenta mirada por parte de todos los operadores ya que se espera que el mercado siga volátil debido fundamentalmente al comportamiento climático en Estados Unidos”, proyectó Lapunzina.

Por el mismo camino, Hernán Derva, operador de la mesa comercial en Barrilli S.A. indicó a Ecos 365 que el mercado está muy tirante y que “cualquier noticia, ya sea alcista o bajista, provocan grandes movimientos en las cotizaciones”. Si tuviera que definir en una palabra el mercado dice que sería “volatilidad”.

En cuanto al área sembrada, Derva, plantea que en la soja “hubo un pequeño recorte, cuando se esperaba una suba de 36Mha (millones de hectáreas), la USDA informó 35,4Mha”. En el maíz sí hubo un incremento “ínfimo” y en menor proporción a lo que se esperaba pero resultó más alto que la medición de marzo e informaron 37,5Mha.

Ese mismo día, la soja subió US $30, volviendo a romper la barrera de los US $500 y finalizó la semana en US $533. El maíz subió US $10 llegando a los US $283 y cerró la semana con bajas en US$274. Y en el caso del trigo acompañó la alza ese miércoles con una mejora de 12 dólares, alcanzando los US $247, pero ayer cerró en US $237.

En cuanto al mercado local, el director de Grupo América, mencionó que durante la semana, el maíz ganó US $5 en la posición inmediata, diciembre también ganó US $5 (US $195) y mayo pasó de 175 a 180. Con respecto a la soja explicó que hubo una suba significativa pasando de US $305 a US $320 y en fijaciones pasamos de $29.300 pesos a $31.000. Al hablar del trigo aclaró que no hubo grandes variaciones, “arrancamos la semana con US $192 y terminamos con US $190 el disponible”. Mientras que la posición de enero, trigo cosecha futura de este año, pasó de US $185 a US $190.