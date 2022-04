Salió otra tanda de entradas para Qatar 2022: cuánto cuestan y cómo conseguirlas

Arranco una nueva ventana de entradas para el Mundial de Qatar, ya sea para quienes no pudieron adquirir sus tickets en el primer lote, como también para aquellos que prefirieron esperar para conocer cómo quedaban los Grupos después del sorteo.

Este periodo de ventas del Sorteo de Selección Aleatoria, correspondiente a la segunda Fase de Ventas comenzó el pasado martes 5 de abril y se extenderá hasta el 28 de abril. Cuando finalice sólo se podrá comprar/solicitar tickets a través de la Fase de Ventas de Último Minuto, que será por orden de llegada.

Durante este periodo, los interesados podrán presentar su solicitud en cualquier momento, sin que se dé ninguna preferencia respecto a la fecha de requerimiento. Y si la demanda para un determinado partido y/o categoría de entradas supera el inventario de entradas disponibles para el mercado nacional o internacional, se realizará un sorteo para determinar a qué solicitantes se les asignan entradas.

Hay cuatro tipos de entradas disponibles: Entradas para Partido Individual (IMTs), Entradas de Seguidores (STs), Entradas Condicionales de Seguidores (CSTs) y Abonos para Cuatro Estadios (FSTs).

En el caso de las entradas individuales son localidades para un partido específico, disponibles en cuatro categorías de precios, que en este caso van de los u$s 11 a los u$s 220 para fase de Grupos; de los u$s 19 a los u$s 275 para Octavos; de u$s 82 a u$s 425 para los Cuartos; de u$s 137 a u$s 956 para las Semifinales; y de u$s 296 a u$s 1607 para la Final.

Las entradas de seguidor son localidades de la fase de grupos para los hinchas de una determinada selección, disponibles en tres categorías. Las entradas condicionales de seguidor están destinadas para los seguidores que desean reservar una localidad para uno de los posibles partidos de su selección en las rondas eliminatorias, disponibles también en tres categorías.

Y el Abono para cuatro estadios está dirigido a los hinchas que deseen asistir justamente cuatro estadios diferentes en días consecutivos.

Los solicitantes de entradas que tengan éxito o éxito parcial en su solicitud serán notificados del resultado por correo electrónico no antes del 31 de mayo de 2022, coincidiendo con el inicio del periodo de pago.