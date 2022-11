Santa Fe también juega: qué productos están en el podio de las exportaciones a México

Este sábado, Argentina y México jugarán un encuentro clave para las aspiraciones en el Mundial de Qatar. Los países estarán "paralizados" hoy a la espera del partido que puede definir la suerte, para bien o para mal, de ambos.

Sin dudas, la presión está del lado de la "Scaloneta" que no pudo ganar en su debut y ahora tiene la presión de conseguir indefectiblemente un triunfo que lo mantenga con vida.

En medio de este escenario, hay otra relación fuerte entre Argentina y México, desde el punto de vista productivo. Sabido es que el país azteca constituye uno de los destinos mpas destacados de los productos primarios argentinos.

Ahora bien, el interrogante pasa por conocer puntualmente el granito de arena que aporta Santa Fe para darle sustento a esa vinculación estratégica.

Según datos del IPEC, entre enero y septiembre los principales productos (en términos de facturación) que la provincia exportó a México fueron aceite de girasol bruto (u$s 39,3 millones), glicerol (u$s 23 millones) y aceite de soja en bruto incluso desgomado (u$s 17 millones).

En cuarto lugar aparece válvulas de admisión o escape p/motores de émbolo, de explosión (u$s 12,5 millones).

Exportaciones por aduana de salida en Santa Fe

Para el período enero - septiembre, el principal producto exportado con salida por la aduana de San Lorenzo fue harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), maíz en grano (Cereales), y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites).

Las exportaciones con salida por la aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos maíz en grano (Cereales), seguido por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia) y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites).

La Aduana de Villa Constitución registró salidas compuestas por maíz en grano (Cereales) y arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra (Hortalizas y legumbres sin elaborar).

En la Aduana de Santa Fe, se registraron salidas compuestas principalmente por granos perlados o triturados de maíz(Productos de molinería).