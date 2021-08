Se reactivan los alquileres de locales comerciales en la peatonal de Santa Fe

La tradicional calle San Martín, una arteria fundamental para el comercio de la ciudad de Santa Fe, fue una de las que más sufrió las consecuencias de la pandemia de Covid-19. Hoy lentamente, quiere dejar atrás los efectos más nocivos de las restricciones y el aislamiento. “Lo peor ya pasó”, señalan los comerciantes que apuestan a una recuperación y, según los corredores inmobiliarios, gradualmente va resurgiendo la ocupación de los locales ubicados en la peatonal.

“Durante el 2021 se están renovando la mayoría de los contratos y reapareció la demanda de locales chicos y medianos que desde hace un tiempo estaban sin inquilinos”, señala a Ecos365 presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe (CECI), Walter Govone. Los que todavía vienen muy rezagados son los salones de grandes superficies, ya que por los valores de locación cambia el perfil de los clientes que potencialmente podrían alquilar.

“La demanda de los locales más grandes se fue reestructurando”, explican. Donde antes había listas de espera, ahora muchos comercios consolidaron las ventas por internet y no necesitan tanta exposición de vidriera y se inclinan por algo más acotado en precios. Es que la pandemia aceleró los procesos de un sector como el comercio que venía muy castigado. Y la cuarentena hizo que muchas empresas tuvieran que cerrar sus puertas, modificando su modalidad de trabajo y no todos pudieron adaptarse.

“Antes, un local de indumentaria te pagaba cualquier cosa para estar en la peatonal, hoy ya lo evalúa”, porque vende mucho por redes sociales y también por un tema de costos, señalan desde el sector. Entre alquileres, servicios y empleados, muchos comercios terminan fuera de escala.

Todavía siguen muy golpeados los locales de grandes dimensiones en la ciudad de Santa Fe

En este sentido, las inmobiliarias de Santa Fe advirtieron tres tipos de situaciones:

Algunos se volcaron a la venta online y se replantearon tener grandes salones de exhibición que ya no eran necesarios. Otros, con la mitad de la superficie aprovecharon para recortar costos y se reestructuró. Y hay quienes directamente dijeron no puedo sostener más el alquiler, no hay ventas, no hay gente en las calles y para no seguir acumulando deudas decidió rescindir el contrato.

“Para el propietario de un local de grandes superficies, nunca fue negocio tenerlo desocupado”, afirma Govone. Por eso, “los valores de los alquileres comerciales bajaron en términos reales respecto a un año atrás, porque al no tener mucha demanda, el objetivo es volverlos a ocupar”.

Las marcas apuestan a la peatonal

Desde la Asociación de Amigos de Calle San Martín, que agrupa los comerciantes frentistas de la peatonal santafesina entre las cuadras que van desde Juan de Garay hasta Eva Perón, afirman que, “el corredor transitó el 2020 con un récord de locales desocupados, pero que progresivamente se fueron recuperando”, según comentó la gerenta de la institución, Maricel Danielli.

: Lentamente va resurgiendo la ocupación de locales comerciales ubicados en la peatonal santafesina.

Según las inmobiliarias, en la actualidad, a la hora de renegociar contratos el promedio de actualización se pacta entre el 35% y 40% de ajuste, pero a largo plazo es difícil estipular un índice o porcentaje de incremento interanual. Aquel que se desocupó y está buscando alquilarlo hace mucho tiempo, tal vez lo pone un poco más caro, pero a opción de escuchar contraofertas y negociar el precio. Inclusive en algunos casos, se pactan aumentos menores, pero de forma semestral, advierten.

“Vemos que hay buena voluntad de las partes, más que en años anteriores”, y sobre todo si la renegociación es con el mismo inquilino que tiene intenciones de continuar, en ese caso el porcentaje de actualización puede ser mucho menor, afirman del sector inmobiliario. De acuerdo a datos brindados por la Asociación de Amigos de Calle San Martín: en su jurisdicción (Peatonal desde Juan de Garay hasta Eva Perón) con las Galerías incluidas hay más de 400 locales y comercios. La mayoría de ellos son alquilados.

Otras Calles salen a competirle a La Peatonal

Hace tiempo que las grandes Avenidas de la ciudad cómo Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría, General Paz, Avenida Freyre y el paseo Boulevard, a modo de ejemplo, se fueron consolidando cómo grandes centros comerciales a cielo abierto y también algunos barrios se están especializando en rubros puntuales, uno es Candioti, con su desarrollo gastronómico y otro claro ejemplo es el Puerto de Santa Fe.

Sin embargo, desde el mercado inmobiliario señalan que el liderazgo comercial de Calle San Martín todavía no está en juego. “Por ahora, ese movimiento no lo hemos notado, pero es factible que en un futuro empiece a ocurrir” agrega Walter Govone. Para desarrollar un lugar también tiene que estar motorizado por el Estado. Es fundamental la iniciativa privada, pero también pública generando nuevas reglamentaciones, impulsando con beneficios que coordine incentivos para que convengan instalarse más en un lugar que en otros, señaló.

A la Peatonal no solo la visitan los santafesinos, sino también desde la zona metropolitana, sumado al turismo receptivo.

“Es cierto que numerosas calles y barrios de Santa Fe se fueron desarrollando, señaló a Ecos365 la gerenta a cargo de la concesión de la Peatonal San Martín, pero, “seguimos teniendo mucho movimiento y tendríamos más si mejoraríamos el tema de la accesibilidad y la infraestructura de estacionamientos”.

Danielli, recordó que hace poco más de un año se realizó la remodelación de la nueva Peatonal, con una impronta más tradicional. El 90% de la inversión estuvo a cargo de los frentistas y un 10% lo otorgó la Municipalidad de Santa Fe. En ese entonces, también estuvo reducida la circulación de las personas y afectada la actividad de los negocios.

Por último, adelantó la nueva jugada que llevará adelante la Peatonal santafesina con el objetivo de desarrollar el corredor: Relanzar el “Paseo de las Galerías”. “Se están reactivando todas las Galerías sobre la calle San Martín, que son muchas, entre las más conocidas: Florida, Garay, Colonial, San Martín, etc. Están resurgiendo y cada vez son más transitadas: “Cuando visiten la peatonal, no dejen de entrar, pasear y recorrer las diferentes Galerías que están cada vez más lindas”, recomendó.