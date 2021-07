Semana alcista para la soja en Chicago

El Mercado de Chicago cierra la jornada del día con un leve repunte de la soja y el trigo haciendo frente. La soja subió apenas y alcanzó los US $534. En cuanto al maíz, sigue en bajada, cayó 1,4% llegando a los US $218. El trigo viene alcista y con un salto de casi el 3% llegó a los US $254.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), explican que la soja quedaría afectada por los pronósticos climáticos anunciados que indican un clima más seco y cálido a lo previamente anticipado y se encuentran próximos a iniciar su período crítico para la determinación de los rindes. A esto se le suma que las condiciones del cultivo no son óptimas. Remarcan que "la soja en estado bueno+excelente alcanza el 59%, el tercer peor registro de la última década y da soporte a los precios".

En cuanto al maíz, las recientes precipitaciones en las principales regiones productivas del Cinturón Maicero alivianan a los cultivos. Una elevada proporción de los maíces estadounidenses se encuentran ya en la etapa de polinización, por lo que contar con suficiente agua resulta clave para obtener buenos rindes.

El trigo sigue subiendo por la persistencia del clima seco en la región norte de las planicies estadounidenses y de las praderas canadienses. En estas zonas se está cultivando actualmente trigo de primavera, y se ha visto severamente afectado por la falta de lluvias de los últimos meses, por lo que se espera que la producción sea baja, lo cual da soporte a los precios.

En el mercado local, la BCR informa que las lluvias de entre 10 a 47 mm acumuladas en la región durante el 9 al 15 de julio fueron el refuerzo que necesitaba el trigo para apuntalar esta campaña. El cultivo cerró su segunda mayor siembra en la historia de la región. Por detrás de la 2019/20, en esta campaña se han sembrado casi todos los lotes intencionados al principio de campaña. De esta manera, la región ahora está más cerca del record de 7 Mt del trigo 21/22.

La cosecha de los maíces sembrados en diciembre lleva un avance del 75% en la región.

Preveen que para los próximos quince días, se puede concluir que se necesitan lluvias escasas sobre Buenos Aires y Santa Fe para lograr reservas óptimas, mientras que en Córdoba se requieren entre 60 y 80 mm para llegar a las condiciones ideales.