Soja y maíz: por las lluvias estiman una cosecha a niveles casi récords

Pese a que la campaña se vio en peligro en un primer momento por la escasez de agua, las oportunas lluvias de fines de enero desbarataron los efectos de una gran ola de calor y pusieron punto final a una sequía que venía condicionado al cultivo desde sus inicios en la franja central del país.

Desde la Guía Estratégica para el agro destacaron que las buenas a muy buenas condiciones de la soja de primera y de segunda permiten estimar un rinde promedio nacional de 29,2 qq/ha. Esto es casi un quintal más que el promedio nacional de los últimos 8 años, cuando hasta hace un mes se proyectaban rindes por debajo de la media.

Respecto a la siembra, de las 17,3 M de ha estimadas en enero se alcanzaron a implantar 17,2 M de ha. Se considera un área pérdida de 390 mil ha, siendo que en los últimos 8 años por los eventos climáticos extremos, sequías e inundaciones, en promedio se dejaron de cosechar 870 mil ha. Todo esto, según GEA permite estimar a la producción de soja argentina en 49 Mt.

Nuevo escenario para soja en Argentina

En los últimos siete días cambió el rumbo de la soja en el país por el inesperado caudal de las lluvias de fines de enero y principios de febrero, las cuales le dieron un vuelco a la campaña de soja.

“La franja central dejó atrás la falta de agua, y ahora con excelentes reservas en los suelos el cultivo atraviesa sus etapas críticas sin limitantes ni estrés. El impacto ha sido contundente en el cambio de la condición del cultivo en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires”, explicaron desde GEA.

Mientras tanto, en la jornada de ayer el mercado de granos local presentó ofertas de compras bajistas por soja y maíz. Por soja contractual el valor propuesto cayó a U$S 320/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz Marzo descendió a U$S 200/t, y la oferta por trigo disponible se mantuvo en U$S 210/t.

En el Mercado de Chicago, los futuros de soja y maíz también cerraron con bajas. En el caso de la soja, esto se debió a la caída del posicionamiento de los fondos de inversión. Mientras que los contratos de maíz ajustaron con bajas presionados por existencias mayores a las esperadas reportadas ayer por el USDA.

Santa Fe encabeza los rindes en soja

Santa Fe ocupa el primer puesto en los rindes de soja. En un escalón por debajo, les sigue Córdoba y Buenos Aires con 32,1 y 29 quintales respectivamente. Se tratan de muy buenas marcas más aún en el contexto de falta de agua que dominó gran parte del desarrollo.

Respecto al año pasado, Santa Fe está en el mismo nivel de rinde, Córdoba, apenas por debajo del año pasado en 1,1 quintales, y para Buenos Aires la diferencia es de 1,4. Y los rindes tienen buenas chances de mejorar si las lluvias acompañan al cultivo dentro de 15 a 20 días más.

"Son numerosos los lotes que este año se sembraron más tarde y en estas condiciones son los que ahora tienen más chances productivas. También se destaca las excelentes posibilidades que tiene la soja de segunda, algo que resultaba impensable hace un mes atrás cuando los cuadros perdían plantas por la falta de agua", señalaron desde Gea.