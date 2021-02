Sony pantentó una Inteligencia Artificial que podría cambiar el gaming para siempre

La dificultad de los videojuegos, puede ser frustrante muchas veces. Cambiándola, podemos pasar de algo muy fácil a escensarios imposibles y eso puede acabar haciendo que se deje el juego. Pero Sony tiene una propuesta interesante, que la dificultad de los juegos se adapte de forma dinámica a nuestro rendimiento.

Así, la empresa patentó un sistema de inteligencia artificial que modifica la dificultad de los jefes finales en función de lo buenos o malos que seamos. Según se expone: "el aprendizaje automático, a veces en forma de redes neuronales de aprendizaje profundo, puede utilizarse para una variedad de aplicaciones útiles relacionadas con el aumento o la disminución del nivel de dificultad para derrotar a un oponente de videojuegos que no es jugador, como un jefe al final de un videojuego".

Si bien es cierto que tener una patente no significa que el sistema vaya a implementarse en algún momento, el sistema que propone la recientemente conseguida por Sony es interesante. La idea es que el juego altere los movimientos de un jefe basándose en los métodos y tácticas exitosas, o no, de un jugador en particular o de un conjunto de jugadores.

Según expone la patente, estas tácticas o métodos pueden ser: "Ataques concretos, como un puñetazo volador, una patada baja, etc. ciertos patrones o secuencias de ataque también pueden establecer los métodos/tácticas, así como ciertos movimientos del jugador y cambios de ubicación dentro del nivel o entorno de lucha en el que el jugador tiende a permanecer mientras pelea contra el oponente".

Usando estos datos, el sistema modifica el comportamiento del jefe final para hacerlo más fácil o difícil de derrotar, porque también funciona a la inversa. Es decir, que si con cierto patrón de movimientos el jefe final cae más rápido de la cuenta, el juego ajusta sus movimientos para que sea más duro. Pensemos, por ejemplo, en que se cubra más, salte, se cure más frecuentemente o tenga más fuerza y nos haga más daño.

Eso permitiría no solo que el juego fuese más amigable para los jugadores de todos los niveles, sino hacerlo más rejugable, ya que si la primera vez ha sido demasiado fácil, la segunda vez el sistema lo complicará un poco más. Para dar más incentivos, la patente contempla un sistema de recompensas basadas en la dificultad, como un trofeo exclusivo por haber derrotado a tal o cual jefe en la máxima dificultad posible.

Por el momento no es más que una idea de Sony y habrá que esperar para ver si finalmente se implementa o no en sus consolas.