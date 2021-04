Sube el maíz en el mercado de granos del jueves

En la tarde de hoy, el mercado de granos local contó con oferta alcistas por maíz, y dispares por soja. Por su parte, tanto trigo como girasol no contaron con ofertas de compras abiertas.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 333.5/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 320/t disponible, y U$S 325/t descarga en Mayo.

- Por trigo, no se registraron ofertas de compras.

- Por maíz, U$S 205/t disponible, y U$S 202/t Junio.

- Por girasol, no se registraron ofertas de compras.

- Por sorgo, U$S 195/t entrega Junio´22.

Cierre del Mercado de Chicago

Subas para los tres cultivos a la expectativa del WASDE y con proyecciones mayoritariamente expectantes de menos oferta y más demanda agrícola a nivel global

Trigo

Los futuros de trigo continúan ganando en la jornada de hoy. El tiempo seco en las Planicies norteamericanas persiste y vuelve a poner la atención en el riesgo climático para la cosecha de trigo de primavera. Luego de condiciones muy favorables para el trigo de invierno, cerca de dos tercios del trigo sembrado al norte de las Planicies se encontrarían en condiciones de sequía, de acuerdo con la consultora Commodity Weather Group.

Maíz

La lenta plantación de maíz en Estados Unidos y la preocupación por condiciones climáticas muy secas en Brasil estimulan fuertes subas en los futuros del grano amarillo. No conforme con ello, las exportaciones estadounidenses en febrero totalizaron 6,3 Mt, el mejor febrero desde 2008 y el mejor mes desde julio del 2018. No conforme con ello, los stocks de etanol e Estados Unidos están por debajo de lo estimado. En resumen, un contexto de posibles reducciones de oferta en un marco de alta demanda y buena generación de negocios estimula al alza los precios internacionales.

Soja

La soja cierra el jueves con alzas, a la expectativa de la publicación de las Estimaciones de oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE-USDA), estimulando posiciones compradoras para los futuros del poroto. Con expectativas de una mayor demanda mundial de aceite de soja, los precios del aceite y del poroto muestran subas.

Por Luis Ciucci