Tras ataque de hackers extranjeros, La Segunda Seguros activa protocolos de seguridad ante un ataque informático

En un contexto en el que los delitos cibernéticos están en aumento, La Segunda Seguros, una de las compañías aseguradoras más importantes de la ciudad, ha activado sus protocolos de seguridad para hacer frente a un ataque informático.

En respuesta a la consulta de Rosario3, la empresa aseguradora confirmó que ha puesto en funcionamiento sus protocolos de seguridad para normalizar la situación e investigar las causas del ataque. Además, han contratado a reconocidos consultores nacionales e internacionales en ciberseguridad para garantizar la protección de la información y asegurar el servicio a sus clientes.

La Segunda Seguros ha sido transparente al comunicar que, debido al ataque, es posible que existan demoras o inconvenientes en algunos de sus servicios a través de canales digitales, pero se encuentran trabajando para solucionar el problema lo antes posible y mantendrán informados a sus clientes.

A pesar de la complejidad de la situación, La Segunda Seguros ha afirmado que no cederá ante solicitudes ilegales, ya que esto iría en contra de su identidad y valores cultivados durante sus 90 años de trayectoria en el mercado.

Lamentablemente, el hackeo a La Segunda Seguros no es un hecho aislado. En los últimos años, los delitos cibernéticos han aumentado en todo el mundo, y son las corporaciones más importantes los objetivos principales de los hackers. Los ataques informáticos con ransomware, como el que sufrió La Segunda Seguros, se han convertido en una amenaza real y en aumento para las empresas.

En que consiste el ataque del tipo ramsomware? Y como deberían proceder las empresas para protegerse ante éstos?

El ataque informático con ransomware es un tipo de delito cibernético que involucra el cifrado de los archivos y datos de una empresa y la exigencia de un rescate para desbloquearlos. En este tipo de ataque, los ciberdelincuentes utilizan software malicioso para cifrar los archivos y datos de la empresa, dejándolos inaccesibles para el personal interno. Luego, exigen un rescate para desbloquear los archivos y datos, a menudo en forma de criptomonedas para dificultar la trazabilidad del pago.

Para protegerse contra los ataques con ransomware, las empresas deben tomar medidas proactivas para prevenir y minimizar los riesgos. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:

- Mantener sistemas actualizados: Las empresas deben mantener sus sistemas y software actualizados con las últimas versiones y parches de seguridad para protegerse contra vulnerabilidades conocidas.

- Hacer copias de seguridad regulares de datos: Las empresas deben hacer copias de seguridad de sus datos regularmente y almacenarlas fuera del sitio para protegerse contra la pérdida de datos debido a un desastre natural o un robo.

- Utilizar herramientas de seguridad avanzadas: Las empresas deben utilizar herramientas de seguridad avanzadas, como sistemas de detección de intrusiones y firewalls, para protegerse contra los ataques informáticos. También deben considerar el uso de software de seguridad avanzado, como software antivirus, anti-spyware y anti-malware.

- Capacitar a los empleados: La capacitación de los empleados es fundamental para prevenir los delitos cibernéticos. Las empresas deben educar a sus empleados sobre las amenazas cibernéticas y la importancia de mantener la seguridad de la información. Los empleados también deben ser conscientes de los riesgos de la ingeniería social y cómo protegerse contra ella.

- Planificar una respuesta en caso de un ataque: Las empresas deben tener un plan o protocolo de respuesta como el declaró tener y ejecutar La Segunda ante un ataque cibernético. Este plan debe incluir procedimientos detallados sobre cómo responder al ataque, incluyendo la comunicación con los clientes y el personal interno, y la recuperación de datos.

- No pagar el rescate: Es importante que las empresas no paguen el rescate exigido por los ciberdelincuentes. En primer lugar, esto no garantiza que los archivos y datos se desbloqueen. Además, el pago del rescate puede alentar a los ciberdelincuentes a realizar ataques similares en el futuro.

En conclusión, el hackeo a La Segunda Seguros es una muestra más de la creciente amenaza de los delitos cibernéticos contra las empresas. Es importante que las empresas tomen medidas proactivas para protegerse contra estos ataques, pero también deben estar preparadas para responder en caso de un ataque. La transparencia y la comunicación con los clientes son fundamentales para mantener la confianza en la empresa. En última instancia, la educación y la conciencia de los empleados son clave para combatir eficazmente los delitos cibernéticos.