Tras la debacle en los mercados: qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés

La intervención de los principales bancos centrales del mundo y la compra del Credit Suisse por UBS calmaron a los inversores. Pero, se sabe, que tras un terremoto siempre hay varias réplicas y en el sistema financiero aplica esta regla.

Las Bolsas de occidente cerraron en verde y es un avance importante. Pero los inversores esperan por mañana cuando la Reserva Federal anuncie el resultado de la reunión del Comité de Mercado Abierto que comienza hoy.

La mayoría de los analistas esperan que el Banco Central de Estados Unidos deje las tasas sin cambio, lo que significaría priorizar la calma bancaria por encima de la inflación. En la hipótesis más pesimista está la posibilidad de que suba la tasa de interés 0,25 puntos. Antes de la crisis bancaria, nadie dudaba que el alza iba a ser de 0,50 puntos.

Asimismo, la calma llegó a los bonos argentinos que habían comenzado el día con bajas notables. Pero se estabilizaron en los niveles del viernes y el riesgo país se mantuvo en 2.383 puntos básicos.

El Banco Central tuvo que intervenir en los últimos minutos de la rueda para bajar los dólares alternativos. Es que sumó u$s 1.000 millones de libre disponibilidad porque China le liberó otra parte de los swaps en yuanes para que los canjee por dólares. De esta manera, del cupo de yuanes que equivalían a u$s 5.000 millones en su momento, se reducen a u$s 2.000 millones que se pueden aprobar a futuro.

Pero viendo la velocidad que adquirieron las ventas en el mercado mayorista, lo obtenido es escaso según publica Infobae. En esa plaza, donde el dólar subió $1,37 a $204,54 y aceleró levemente la devaluación, el Central tuvo que vender ayer u$s 215 millones.

El ingreso de u$s 680 millones por préstamos de organismos multilaterales, que no se pueden orientar a intervenir sino a obras públicas, hizo que las reservas brutas aumenten u$s 342 millones a 38.007 millones.

El dólar MEP, por la intervención del final, cedió $1,11 (-0,3%) a $387,63 y el contado con liquidación, $2,21 (-0,5%) a $401,36. El “blue” subió $3 a $386. En la Bolsa se vivió otra rueda volátil y negativa. Se negociaron $3.210 millones, un volumen escaso que revela la cautela de los inversores. El S&P Merval perdió 0,30% en pesos y subió 0,2% en dólares.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- alcanzaron a $5.175 millones. Predominaron las bajas. Edenor fue la más castigada con un pérdida de 4,1%. La contracara fue Despegar, uno de los pocos papeles que cerraron en verde, que aumentó 5,1%.

La rueda de hoy estará signada por la cautela a la espera de lo que sucederá con los bancos y la decisión de mañana de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.