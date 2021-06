Trigo y maíz cierran con bajas la semana en el mercado de granos

En la jornada de hoy, la plaza local registró un menor nivel de actividad respecto a las jornadas previas. Respecto al trigo, hubo un menor número de compradores activos y con el foco exclusivamente puesto en las posiciones de la próxima cosecha. En cuanto al maíz, destacó la merma en el número de compradores pujando por el cereal y una tendencia a la baja en los valores ofrecidos en sintonía con el mercado de Chicago. Respecto a la soja, operó con una tendencia a la baja y con menos posiciones abiertas en los tramos más lejanos de negociación, aunque sosteniendo el nivel de actividad en el mercado local. Por último, destacó la reaparición de ofertas por girasol a diferencia de la rueda previa.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago culminó la última rueda de la semana con mermas generalizadas entre los principales cultivos. En el trigo, sigue presionando negativamente al cereal las esperadas lluvias en Dakota del Norte, el principal estado productor de trigo de primavera, lo cual afecta actualmente a los precios. Respecto al maíz, existen actualmente varios fundamentos bajistas tales como las buenas perspectivas climáticas en regiones claves de Estados Unidos sumado a las mejores perspectivas productivas en Argentina principalmente. Por último, la soja cerró la jornada con importantes caídas debido a las mermas en las cotizaciones de aceites vegetales, luego de la noticia acerca de una posible reducción en la tasa de corte mínimo de biocombustibles.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,9100 / 95,1100; + 0,06% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 456.393 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.454.148 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de la soja los valores ofrecidos se encontraron en sintonía con el mercado de Chicago, sumado a que hubo una menor cobertura de ofertas abiertas de compra fundamentalmente de los tramos más lejanos de negociación.

Por la oleaginosa para el segmento disponible se ofrecieron US$ 315/t, indicando una merma de US$ 10/t respecto a la rueda previa. Por fijaciones, se ofertaron US$ 320/t mientras que el ofrecimiento en pesos fue de $ 30.380/t.

Por otra parte, la entrega de soja en julio retrocedió US$ 7,5/t hasta US$ 320/t, con el tramo agosto/septiembre cayendo US$ 8/t hasta US$ 322/t y USS$ 324/t respectivamente.

GIRASOL

En cuanto al mercado de girasol, reaparecieron las ofertas abiertas de compra. De esta forma, la posición disponible se ubicó en US$ 430/t al igual que el día martes. Por otro lado, el tramo para la descarga entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se ubicó en 330/t sin cambios respecto al día martes.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo desaparecieron las ofertas abiertas para los tramos de negociación de la actual cosecha, con el foco exclusivamente puesto en la próxima campaña comercial. Mientras que los valores ofrecidos se mantuvieron estables.

De este modo, el segmento que va de noviembre de 2021 hasta febrero de 2022 se ubicó en US$ 210/t, sin presentar cambios respecto a la rueda previa. Por otro lado, no hubo ofertas abiertas para el segmento marzo de 2022 a diferencia del día de ayer.

MAÍZ

El mercado del maíz registró un menor número de compradores activos al igual que la cobertura de posiciones abiertas de compra. En materia de valores ofrecidos, se observó una tendencia bajista en sintonía con el mercado de Chicago.

Por maíz con descarga la mejor oferta se ubicó en US$ 200/t, en sintonía con la rueda previa. Luego, la posición contractual cayó US$ 5/t hasta US$ 200/t, con el tramo julio en US$ 202/t. Respecto a la posición agosto se observó una merma de US$ 5/t hasta US$ 205, septiembre en US$ 200/t y octubre-diciembre en US$ 210/t. Todas estas posiciones por debajo de la rueda previa.

Respecto a la mercadería del próximo ciclo comercial, la entrega entre marzo y mayo del 2022 cayó US$ 10/t hasta US$ 185/t. Mientras que el mes de junio/julio se ubicó en US$ 175/t, por detrás de la jornada previa.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci