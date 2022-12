Twitter recomendará más tuits a todos, incluso si no los pediste

Twitter está trayendo tweets recomendados de personas que no sigues a todos los usuarios, anunció la compañía. Twitter está haciendo esto porque quiere "garantizar que todos en Twitter vean el mejor contenido en la plataforma", por lo que los está expandiendo incluso a personas que "quizás no los hayan visto en el pasado".

Los tweets recomendados aparecen en el feed de "inicio", o no cronológico, que organiza los tweets algorítmicamente. Para mí, la gran mayoría de esos tweets son de personas a las que sigo, pero de vez en cuando veo un tweet de alguien a quien no sigo. Tenía la impresión de que todos vieron los tweets recomendados, pero según la actualización de Twitter del miércoles, las personas que aún no los ven ahora lo harán.

El cambio podría ayudar a Twitter a impulsar su crecimiento de usuarios, que Elon Musk ya ha afirmado que ha alcanzado máximos históricos desde que asumió el cargo. Las estadísticas de usuario mejoradas podrían ser una forma importante de recuperar a los anunciantes, aunque algunos de los más grandes se han distanciado recientemente de la red social.

Con el cambio a las recomendaciones, Twitter se une a Meta para impulsar más contenido algorítmico y marca el sello más nuevo de Musk en la plataforma. En su primer día como propietario de la red social, Musk solicitó que Twitter.com mostrara la página Explorar para usuarios desconectados, y está trabajando para relanzar la nueva suscripción Twitter Blue que permite a los usuarios pagar por una marca de verificación azul verificada.

Si prefiere no ver los tweets recomendados en su feed (estoy en ese campo), puede cambiar a la línea de tiempo "más reciente" haciendo clic en el ícono brillante en la parte superior del feed . Pero una advertencia justa de que aún puede ver recomendaciones en su pestaña de notificaciones de vez en cuando; tienden a aparecer allí para mí después de que no he iniciado sesión en Twitter durante un par de días.